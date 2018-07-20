В центре Москвы появится средневековый европейский замок

Как сообщает официальный портал мэра и Правительства Москвы, в строительстве замка смогут принять участие все гости фестивальной площадки на Никитском бульваре

Строительство замка будет вестись под руководством ремесленников и реконструкторов. В частности, можно помочь каменотесу обтесывать глыбы из известняка и ракушечника, научиться обстругивать доски и делать черепицу. Каждый, кто окажется в дни фестиваля на Никитском бульваре, сможет принять участие в строительстве. Площадка будет открыта с 10 по 22 августа с 11:00 до 21:00.

Отдельную развлекательную программу придумали для юных москвичей. Для них будет работать штурмовая крепость. Аниматоры предложат детям попробовать себя в качестве подмастерьев на стройке. После работы строителей угостят лепешками, приготовленными в старинной печи.