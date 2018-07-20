Москва ждет от Вашингтона ответа по предложению продлить действие СНВ-3

Дипломат отметил, что СНВ отвечает национальным интересам обеих стран «до сих пор». Он напомнил, что документ прекращает действовать в 2021 году и пока нет ясность, что будет после этого, хотя, по словам дипломата, «конечно, как ответственная держава мы может жить и без этого договора».

"Этот договор, он нужен, нужно думать о том, что с ним делать, российская сторона, наш президент, четко сказал, что мы готовы подумать о продлении его, хотя однозначно могу сказать, что у нас есть вопросы к американским коллегами по выполнению этого договора", — заявил Антонов.

Великобританию и "Можно было бы подумать, допустим, в рамках ядерной пятерки, что мы можем еще сделать, как вовлечь в этот процесс — это очень серьезная проблема — Францию Китай , официальные ядерные державы". — добавил дипломат.

Однако это, считает посол, будет «следующим когда-то этапом».

По его словам, на сегодняшний день вопрос заключается в том, чтобы американцы «посмотрели, проанализировали российское предложение и дали бы свой ответ про продление действия (соглашения)».

"Если вы спросите мои прогнозы, я бы очень хотел сказать, что американцы здравые люди, прекрасно понимают ситуацию, и мне думается, хотел бы подчеркнуть, что все-таки реакция будет положительна. Пока, вы абсолютно правы, ничего не прозвучало на сей счет", — заявил он, добавив, что параллельно ведутся «в закрытом режиме» консультации по российским озабоченностям с американцами.