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Москва ждет от Вашингтона ответа по предложению продлить действие СНВ-3
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Москва ждет от Вашингтона ответа по предложению продлить действие СНВ-3 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) отвечает национальным интересам США и РФ, Москва предлагает Вашингтону продлить его действие, но ответа пока не получила, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов на площадке дискуссионного клуба «Валдай».
Дипломат отметил, что СНВ отвечает национальным интересам обеих стран «до сих пор». Он напомнил, что документ прекращает действовать в 2021 году и пока нет ясность, что будет после этого, хотя, по словам дипломата, «конечно, как ответственная держава мы может жить и без этого договора».
"Этот договор, он нужен, нужно думать о том, что с ним делать, российская сторона, наш президент, четко сказал, что мы готовы подумать о продлении его, хотя однозначно могу сказать, что у нас есть вопросы к американским коллегами по выполнению этого договора", — заявил Антонов.
"Можно было бы подумать, допустим, в рамках ядерной пятерки, что мы можем еще сделать, как вовлечь в этот процесс — это очень серьезная проблема — Францию, Великобританию и Китай, официальные ядерные державы". — добавил дипломат.
Однако это, считает посол, будет «следующим когда-то этапом».
По его словам, на сегодняшний день вопрос заключается в том, чтобы американцы «посмотрели, проанализировали российское предложение и дали бы свой ответ про продление действия (соглашения)».
"Если вы спросите мои прогнозы, я бы очень хотел сказать, что американцы здравые люди, прекрасно понимают ситуацию, и мне думается, хотел бы подчеркнуть, что все-таки реакция будет положительна. Пока, вы абсолютно правы, ничего не прозвучало на сей счет", — заявил он, добавив, что параллельно ведутся «в закрытом режиме» консультации по российским озабоченностям с американцами.
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