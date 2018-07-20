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Московские топ-менеджеры приедут на омский РИТМ
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Московские топ-менеджеры приедут на омский РИТМ 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Советский спорт
Молодежный форум «РИТМ» стартует 23 июля. Он соберет 450 инициативных и талантливых омичей. За неделю участники смогут посетить панельные дискуссии, мастер-классы и лекции уже добившихся вершин в своем направлении предпринимателей, добровольцев, руководителей студенческих организаций, журналистов, политиков и людей творческих профессий. Причем, работать на образовательных площадках будут не только известные омичи, но и гости из столицы.
Первым федеральным спикером, с которым смогут познакомиться участники, станет Бари Алибасов-младший, успешный предприниматель и бизнес-тренер, автор многих познавательных методик по работе с персоналом и управлению проектами. Именно он проведет вводную лекцию по формированию управленческих навыков «Мышление лидера». Кроме того, Алибасов поделится с участниками секретами управления малым бизнесом в рамках работы предпринимательского направления.
Также перед форумчанами-предпринимателями выступит директор по развитию студии Twin3D Алексей Белокопытов. Его компании создала проект по 3D-печати фигурок людей, а также занимается разработкой VR-контента для сферы развлечений, сам Белокопытов является успешным бизнесменом. На РИТМе предприниматель расскажет об особенностях запуска инновационных стартапов.
Фишкой направления «Студенческое самоуправление» станет встреча с председателем Общероссийского общественного молодежного движения «Ассоциация студентов и студенческих объединений России» Юлией Смирновой. Она разъяснит ритмовцам нормативно-правовые аспекты студенческого самоуправления в образовательной организации и объяснит, как создать стратегию развития системы студенческого самоуправления.
Секретами работы телевизионного журналиста с участникам информационного направления поделится уроженец Омска, который сейчас проживает в Москве, корреспондент Первого канала Георгий Шерстнев.
Отметим, что помимо вышеназванных спикеров на РИТМ приедут представители органов исполнительной власти, известные омские журналисты, среди которых Роман Лендел, Иван Притуляк и Танзиля Бахтиярова, лидеры добровольческого движения, а также лучшие фотографы, художники и стилисты Омска.
Напомним, что молодежный форум «РИТМ» пройдет с 23 по 29 июля на базе детского оздоровительного лагеря «Березовая роща» (Саргатский район, с. Андреевка). Здесь каждый участник сможет не только получить новые знания, но и выиграть грант на реализацию социально-значимого проекта или организацию собственного дела. Размер субсидий — от 150 до 400 тысяч рублей.
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