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Franklin Rising Dividends Fund: 6 любимых компаний успешного инвестора
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Franklin Rising Dividends Fund: 6 любимых компаний успешного инвестора 

Вести.Ru 35 минут назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 20 июля — «Вести. Экономика». За те 22 года, что Дон Тейлор управляет фондом Franklin Rising Dividends Fund, активы фонда выросли до $18,9 млрд Очевидно, что инвесторы довольны деятельностью и результатами инвестфонда. Тейлор не только занимается покупкой активов для дохода по дивидендам, он смотрит также и на курсовую стоимость акций, стараясь получить доход от компаний, которые также повышают свои дивиденды. Тейлор живет в Нью-Йорке и управляет активами на сумму $22 млрд с использованием тех же стратегий, которые он использует для управления Franklin Rising Dividends Fund. Акции фонда класса А оценены в три звезды (из пяти возможных) экспертами Morningstar и дают среднегодовую прибыль в 10,2% в течение последних 10 лет по сравнению со средним показателем в 10,8% для компаний S&P 500 Index. В интервью, которое Тейлор дал 10 июля, он назвал шесть компаний, которые, по его мнению, начнут повышать выплаты по дивидендам на 10% и больше.
Ниже мы расскажем об этих компаниях. EOG  Тейлору нравится нефтяная промышленность не только из-за роста цен на сырье (по состоянию на 10 июля нефть WTI торговалась по цене $74,21 за баррель, что на 38% выше, чем в конце 2017 г.), но и тем, что многие промышленные игроки на этом рынке не готовы в настоящий момент инвестировать или совершать значительные траты. Это делает возможным повышение дивидендов. EOG Resources имеет низкую доходность по дивидендам — 0,58%. Тем не менее компания повысила выплаты в феврале на 10%, и Тейлор ожидает дальнейших повышений. Chevron
Chevron в настоящий момент сворачивает несколько масштабных проектов, отмечает Тейлор, что приводит к росту денежных потоков. Компания повысила выплаты по дивидендам в январе всего на 4%, однако Тейлор в будущем ожидает более существенных повышений. В настоящий момент доходность по дивидендам Chevron — 3,51%, это самый высокий показатель среди всех акций, которые попали в этот список.Praxair
Praxair приближается к тому. Чтобы получить разрешение регулятора на слияние с Linde. После этого, по мнению Тейлора, ожидается более быстрый рост дивидендов, чем был за последние несколько лет. В январе компания подняла выплаты по дивидендам на 5%. В настоящий момент доходность по дивидендам — 1,98%. Microsoft
Многие годы компания не пользовалась у инвесторов большим спросом, однако сегодня Microsoft снова является фаворитом у инвесторов. В сентябре прошлого года компания повысила выплаты по дивидендам на 8%, однако Тейлор ожидает в будущем новых повышений. По состоянию на 31 мая, акции Microsoft были крупнейшим активом инвестфонда Franklin Rising Dividend Fund. Тейлор верит в компанию, так как она, по его мнению, проделает большой путь, расширяя свои предложения в области облачного хранения. Доходность по дивидендам — 1,65%.Roper
Акции Roper Technologies были вторым крупнейшим активом инвестфонда по состоянию на 31 мая. В настоящий момент доходность дивидендов — всего 0,59%. Тем не менее выплаты были повышены в декабре на 18%. Тейлор отмечает, что ему нравится то, как руководство управляет компанией Roper. «Они используют денежные потоки для покупки других компаний с хорошими характеристиками денежных потоков», — отмечает он.Honeywell
Тейлор — давний поклонник компании Honeywell, акции которой являются шестым крупнейшим активом инвестфонда по состоянию на 31 мая. Компания в сентябре прошлого год повысила выплаты по дивидендам на 12%. В настоящий момент доходность дивидендов составляет 2,01%. В целом эксперты отмечают, что для того, чтобы купить акции и начать инвестировать, необходимо не только узнать о перспективах и планах того или иного инвестфонда, но и решить для себя, какие именно акции наиболее приемлемы для вас. Инвестфонд стремится к долгосрочной прибыли, инвестируя по меньшей мере 80% своих активов в различные компании вне зависимости от их размера, с учетом того, что компании постоянно повышают выплаты по дивидендам. Стратегия инвестфонда, как следует из информации на сайте, основана на нескольких основных моментах. Во-первых, это регулярные повышения дивидендов. Инвестфонд рассматривает лишь те компании, которые повышали свои дивиденды по меньше мере 8 из 10 лет без снижений. Во-вторых, значительные повышения дивидендов. Инвестфонд рассматривает только те компании, которые удвоили дивиденды за последние 10 лет. Помимо этого, инвестфонд обращает внимание на показатели баланса, то есть инвестирует лишь в те компании, которые демонстрируют уверенные финансовые показатели с низким уровнем долгосрочного долга.
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