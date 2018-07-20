Палеонтологи открыли новый вид динозавров

В 2008 году палеонтологи обнаружили на территории штата Юта ( США ) скелет неизвестного динозавра. Им потребовалось десять лет, чтобы очистить его и изучить кости, которые, как оказалось, принадлежали новому виду анкилозавридов. Исследование опубликовано в журнале PeerJ.

Анкилозавриды — семейство бронированных динозавров, живших в меловой период (145 — 66 миллионов лет назад). Возраст обнаруженного скелета составляет 76 миллионов лет, а его длина равна пяти метрам. Ученые назвали этот вид Akainacephalus johnsoni. Akaina — греческое слово, обозначающее «рога», cephalus — по-гречески — голова. Приставка «johnsoni» появилась в честь палеонтолога Рэнди Джонсона (Randy Johnson), который занимался очисткой окаменелостей.

Необычная особенность этого динозавра в том, что его череп покрывают рога и шипы даже у переносицы, как бы защищая ее. Кроме того, палеонтологам повезло, что при первом знакомстве с новым видом они получили почти весь скелет целиком.

Natural History Museum of Utah

Во время исследования ученые пытались определить, какое место в дереве эволюции занимает новый вид. Поскольку останки нашли на территории Северной Америки, палеонтологи связывали его с местными ответвлениями, но очень удивились, обнаружив, что ближе всего Akainacephalus johnsoni относится к азиатским анкилозавридам: Saichania и Tarchia. Это привело их к выводу, что в течение позднего мела произошло, по меньшей мере, две крупные миграции, которые и привели Akainacephalus johnsoni на территорию современной Северной Америки.

Сейчас останки поместили в Музей естественной истории штата Юта. В будущем палеонтологи надеются найти больше окаменелостей этого вида, чтобы узнать, чем жили эти животные сто миллионов лет назад: чем они питались, как развивались и с кем сражались.