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Палеонтологи открыли новый вид динозавров
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Палеонтологи открыли новый вид динозавров 

Naked-Science.ru 1 час назад
Фото: Naked-Science.ru
В 2008 году палеонтологи обнаружили на территории штата Юта (США) скелет неизвестного динозавра. Им потребовалось десять лет, чтобы очистить его и изучить кости, которые, как оказалось, принадлежали новому виду анкилозавридов. Исследование опубликовано в журнале PeerJ.
Анкилозавриды — семейство бронированных динозавров, живших в меловой период (145 — 66 миллионов лет назад). Возраст обнаруженного скелета составляет 76 миллионов лет, а его длина равна пяти метрам. Ученые назвали этот вид Akainacephalus johnsoni. Akaina — греческое слово, обозначающее «рога», cephalus — по-гречески — голова. Приставка «johnsoni» появилась в честь палеонтолога Рэнди Джонсона (Randy Johnson), который занимался очисткой окаменелостей.
Необычная особенность этого динозавра в том, что его череп покрывают рога и шипы даже у переносицы, как бы защищая ее. Кроме того, палеонтологам повезло, что при первом знакомстве с новым видом они получили почти весь скелет целиком.
Natural History Museum of Utah
Во время исследования ученые пытались определить, какое место в дереве эволюции занимает новый вид. Поскольку останки нашли на территории Северной Америки, палеонтологи связывали его с местными ответвлениями, но очень удивились, обнаружив, что ближе всего Akainacephalus johnsoni относится к азиатским анкилозавридам: Saichania и Tarchia. Это привело их к выводу, что в течение позднего мела произошло, по меньшей мере, две крупные миграции, которые и привели Akainacephalus johnsoni на территорию современной Северной Америки.
Сейчас останки поместили в Музей естественной истории штата Юта. В будущем палеонтологи надеются найти больше окаменелостей этого вида, чтобы узнать, чем жили эти животные сто миллионов лет назад: чем они питались, как развивались и с кем сражались.
Если вам интересны древние ящеры, посмотрите видео, в котором профессор генетики Кентского университета Даррен Гриффин рассказывает, возможно ли в реальности воскресить динозавров.
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