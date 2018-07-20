Найдены останки «бронированного» динозавра с колючей головой

Учёные обнаружили останки динозавра Akainacephalus johnsoni, которого прозвали «колючая голова». Открытие меняет то, что специалисты знают о североамериканских анкилозаврах, вымерших травоядных «бронированных» существах, которые имели несчастье жить рядом с тираннозавром в конце мелового периода.

Как говорят учёные, им удалось обнаружить скелет анкилозавра позднего мелового периода, наиболее полный из всех когда-либо найденных на территории штата Юта (или на всей юго-западной территории США ).

В отличие от других североамериканских анкилозавров, которые обитали примерно в то же время, у этого динозавра были шипы и небольшие рога на голове и морде.

Собственно, по этой причине его ему и дали видовое название Akainacephalus johnsoni, первая часть которого переводится как «рогатая голова», а вторая половина чтит Рэнди Джонсона (Randy Johnson). Последний — сотрудник музея, который помог подготовить для анализа череп древнего существа.

Окаменелые останки A. johnsoni были обнаружены Национальном заповеднике Grand Staircase-Escalante National Monument в юго-восточной части штата Юта, США. Его кости были захоронены в 76-миллионых горных породах кайпаровицкой формации — геологическом слое.

Работая в этой пустынной местности, палеонтологи из Музея естествознания Юты и Университета Юты сумели вытащить ряд костей, в том числе безукоризненно сохранившийся полный череп, костный панцирь, несколько позвонков, переднюю конечность, различные кости задней конечности и почти полный хвост с культовой булавой, прикреплённой к нему.

Специалистам потребовалось почти четыре года, чтобы собрать и полностью подготовить кости к анализу.

В итоге оказалось, что A. johnsoni был среднего телосложения размером от 4 до 5 метров в длину и высотой около 1,5 метра.

Как и другие анкилозавры, у этого существа было чем защитить себя: у него была грозная «броня» от головы и до самого хвоста, включая остеодермы (окостенения, располагающиеся в мезодермальном слое кожи у некоторых позвоночных животных).

Его голова была украшена «покрывалом» из шипов и крошечных рогов, а кончик хвоста, как уже отмечалось выше, был оснащён большой костяной булавой, которую он, вероятно, использовал для отпугивания хищников.

Как и предполагает его грозный внешний вид, A. johnsoni нуждался в такой защите для выживания в суровых условиях позднего мелового периода на территории Северной Америки. Поскольку это травоядное существо должно было регулярно контактировать с грозными современниками — тираннозаврами, да и другими хищниками.

Открытие показывает, что анкилозавры были более разнообразны по своим физическим характеристикам, чем считали палеонтологии ранее.

Описание любопытной находки представлено в научном издании PeerJ.