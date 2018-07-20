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Дорогу за миллиард рублей построят в Тайшетском районе
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Дорогу за миллиард рублей построят в Тайшетском районе 

АиФ Иркутск 57 минут назад
Фото: АиФ Иркутск
Более одного миллиарда рублей потребуется на строительство автомобильной дороги, которая соединит села Шелаево и Мирный с поселком Черманчет в Тайшетском районе. Как 20 июля сообщила пресс-служба правительства Иркутской области, в нынешнем году планируется заключить контракт на первый этап строительства.
«Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области провело предварительную защиту заявки в Федеральном дорожном агентстве. Планируется заключить соглашение на 2019-2020 годы», — сообщила министр Светлана Свиркина. Предполагается, что в 2019 году из федерального бюджета на дорогу выделят 100,1 млн рублей, еще 199,2 млн рублей будет выделено из областного бюджета. В 2020 году федерация даст 166,6 млн рублей, а регион — 650,9 млн рублей. Сметная стоимость дороги составляет 1 млрд 116,9 млн рублей.
Сейчас в Тайшетском районе работает грунтовая дорога, по которой чаще всего ездят зимой и в сухое время летом, а во время весенне-осенней распутицы жители Шелаевского, Мирнинского, Тамтачетского, Полинчетского, Новобирюсинского муниципальных образований вынуждены добираться до Тайшета только железнодорожным транспортом с пересадкой на станции Решоты.
В министерстве сельского хозяйства Иркутской области отметили, что на территории, прилегающей к дороге Тайшет — Шиткино — Шелаево, действуют два инвестиционных проекта по развитию зернового и животноводческого производства. Поэтому финансирование строительства дороги будет проходить в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы. Из-за того, что работы будут проводиться в сложных условиях, предусмотрена разбивка строительства на три этапа. В результате протяжённость региональных и межмуниципальных дорог Иркутской области, отвечающих нормативным требованиям, увеличится на 17,826 км.
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