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Jdm64: «Вернусь в команду в следующем сезоне ESL Pro League»
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Jdm64: «Вернусь в команду в следующем сезоне ESL Pro League» 

CyberSport.ru 1 час назад
Инсайдер DonHaci опубликовал скрин сообщения Джоша jdm64 Марзано из Discord, в котором американский игрок пообещал вернуться на профессиональную сцену в следующем сезоне ESL Pro League. В сообщении Марзано не уточнил, за какую команду будет выступать.
Jdm: I'll be back on a team for next ESL Pro league pic.twitter.com/1pERsgaLwn— Don Haci (@DonHaci) July 19, 2018
Jdm: «Я вернусь в команду в следующем сезоне ESL Pro League»
Последней командой Jdm64 была Team Liquid, за которую игрок выступал с июня 2016 года. В феврале 2018-го он ушел в инактив, уступив место в стартовом составе Киту NAF Марковичу, а с 10 июня Марзано официально является свободным агентом.
Восьмой сезон ESL Pro League начнется 18 сентября и продлится до 22 ноября. В американском дивизионе выступят 12 команд.
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