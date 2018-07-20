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Фургон ЦОДД лишился высунувшейся слишком высоко дорожной камеры
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Фургон ЦОДД лишился высунувшейся слишком высоко дорожной камеры 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Водитель Центра организации дорожного движения (ЦОДД) не учел высоту бетонной конструкции, которая сломала телескопическую камеру, выискивающую нарушителей в автоматическом режиме. Видео инцидента опубликовал один из пользователей соцсетей.
На кадрах видно, как возвышающаяся над зеленым фургоном ЦОДД телескопическая камера сначала цепляет знак, предупреждающий об ограничении высоты, а через несколько десятков метров и вовсе заваливается на крышу после столкновения с бетонным перекрытием, на котором тоже висит знак с указанием ограничения по высоте.
Инцидент произошел еще 19 июня и заснял его водитель попутной машины. При этом мужчина порадовался произошедшему, посмеявшись после того, как камера сломалась. Место действия осталось неизвестным — подобные комплексы используют как власти Москвы, так и Московской области.
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