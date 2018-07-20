Стало известно число посетителей Фестиваля болельщиков в России 

Международная федерация футбола (ФИФА) заявила, что во время чемпионата мира 2018 года фан-зоны в российских городах посетили 7,7 млн человек, сообщает ТАСС.
Отмечается, что самым посещаемым стал Фестиваль болельщиков в Москве. Воробьевы горы в общей сложности посетило 1 887 200 зрителей.
Фестиваль болельщиков мундиаля 2014 года в Бразилии посетили 5,2 млн человек, а самой популярной площадкой стала фан-зона на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро — 937 тыс. зрителей.
Чемпионат мира 2018 года прошел с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
Ранее сообщалось, что аудиторный рекорд Чемпионата мира по футболу — 2018 поставил матч Россия — Хорватия на Первом канале, став самой рейтинговой спортивной трансляцией десятилетия на отечественном телевидении — рейтинг 20.2%, доля 63.6%.