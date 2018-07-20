Антонов заявил о попытках США заставить страны отказаться от ВТС с Россией

США Анатолий Антонов. Вашингтон пытается оказать влияние на другие государства, чтобы те отказались от военно-технического сотрудничества (ВТС) с Москвой , заявил посол России

Он добавил, что острые дискуссии в данный момент разворачиваются как вокруг «российско-турецкого контракта на поставку систем (противоракетной обороны C-400 — прим. ВЗГЛЯД)», так и в отношении «других важных покупателей российского вооружения».