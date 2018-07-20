Антонов заявил о попытках США заставить страны отказаться от ВТС с Россией 

Вашингтон пытается оказать влияние на другие государства, чтобы те отказались от военно-технического сотрудничества (ВТС) с Москвой, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
Антонов, выступая в международном дискуссионном клубе «Валдай», сообщил, что «госдепартамент США некоторое время тому назад направил телеграммы во все посольства за рубежом о том, чтобы все страны прекращали сотрудничать с нами в сфере ВТС», передает ТАСС.
Он добавил, что острые дискуссии в данный момент разворачиваются как вокруг «российско-турецкого контракта на поставку систем (противоракетной обороны C-400 — прим. ВЗГЛЯД)», так и в отношении «других важных покупателей российского вооружения».
Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала ситуацию вокруг давления США на российских партнеров по оружию.