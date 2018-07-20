Бизнес станет прозрачным уже 1 августа

ФНС РФ 1 августа запускает на своем сайте новую службу «Прозрачный бизнес». С ее помощью предприниматели смогут узнать, какими налоговыми режимами пользуются контрагенты, участвуют ли они в консолидированных группах налогоплательщиков и сколько у них сотрудников.

С 1 октября налоговики вывесят в открытый доступ данные бухотчетности фирм и суммы уплаченных налогов, сборов и взносов, а в декабре служба пополнится данными о нарушениях предпринимателей, недоимках и долгах.