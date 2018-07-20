Воспитанники центра «Лидер» победили на чемпионате и первенстве России по игре го

Ученики центра «Лидер» образовательного комплекса «Воробьевы горы» и их наставник одержали двойную победу на чемпионате и первенстве России по игре го. Соревнования проходили в Тульской области . Турниры входили в программу Всероссийского Го-конгресса. В рамках форума были организованы командный чемпионат России среди взрослых, командное первенство России среди детей не старше 12 лет, блицтурнир и кубок России. В командном чемпионате России сборная Москвы завоевала 1 место. В составе команды выступали представители центра «Лидер»: педагог, гроссмейстер Т. В. Санкин, его ученики Савва Мезин и Ким Шахов, а также спортсмены из других столичных организаций. Второе место заняла сборная Санкт-Петербурга , бронзовые медали у команды Татарстана В первенстве России среди детей команда Москвы под руководством Т. В. Санкина также заняла первое место. Честь столицы защищали обучающиеся Центра «Лидер» Ярослав Крайнов, Егор Лавров, Олег Нагорнов и Алексей Игонин из клуба «Москва-Восток». На втором месте — сборная Пермского края , на третьем — команда из Татарстана. Об этом сообщается на сайте ГБПОУ «Воробьевы горы».