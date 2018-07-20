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CDN от Google используется для хранения вредоносных изображений
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CDN от Google используется для хранения вредоносных изображений 

Anti-Malware.ru 1 час назад
Киберпреступники скрывают свой вредоносный код внутри полей метаданных изображений, размещенных на официальной CDN (сеть доставки контента) компании Google — googleusercontent.com. Об этом сообщил Денис Синегубко, исследователь из компании Sucuri.
Обычно в этом домене размещаются изображения, загруженные на Blogger.com или в социальной сети Google+.
По словам Синегубко, ему удалось обнаружить вредоносную кампанию, в ходе которой злоумышленники использовали GoogleUserContent для размещения злонамеренного изображения.
В опубликованном отчете специалист объясняет, что кампания направлена в первую очередь на кражу токенов безопасности PayPal, что позволит мошенникам обойти систему аутентификации этой популярной платежной системы.
Преступники загружали изображение, размещенное на googleusercontent.com, а затем извлекали и выполняли код, который находился в поле метаданных «UserComment». Сам код представлял собой закодированную в Base64 строку, которая при декодинге превращалась в скрипт, который мог загружать веб-шелл на скомпрометированный сервер.
Затем мошенники могли использовать этот шелл для дефейса и отправки данных о зараженном сайте.
Здесь эксперт подчеркивает, что важнее всего не то, каким образом злоумышленники прятали код (этот способ давно известен, он применялся многими киберпреступными группами), а тот факт, что для его распространения они использовали CDN GoogleUserContent.
Синегубко столкнулся с проблемой — он не мог понять, как оповестить Google о новой технике кибермошенников. Есть форма, созданная для сообщений о нарушении авторских прав, но нет формы для уведомления о наличии вредоносных программ.
«Мы не совсем ясно, как сообщать о вредоносах в изображениях», — подчеркнул Синегубко.
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