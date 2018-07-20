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Ициар Окарис и Серхио Прего представят Испанию на 58-й Венецианской биеннале
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Ициар Окарис и Серхио Прего представят Испанию на 58-й Венецианской биеннале 

АртГид 1 час назад
Фото: АртГид
В павильоне Испании на Венецианской биеннале современного искусства 2019 года будут представлены работы занимающейся перформансом испано-баскской художницы Ициар Окарис и испанского скульптора Серхио Прего. Куратором павильона станет Пейо Агирре. Впервые Министерство иностранных дел Испании, отвечающее за национальное представительство на Венецианской биеннале, определило участников проекта посредством решения жюри под председательством директора Центра искусств Королевы Софии Мануэля Борха-Вильеля. Решение выбрать проект арт-критика и независимого куратора Агирре из шести представленных на конкурс было объявлено за год до начала биеннале, чтобы отвести больше времени на подготовку экспозиции. Проект будет представлять собой художественно-пластический диалог между Ициар Окарис и Серхио Прего.
Источник: El Pais
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