Глава управы Александр Мишаков проведет встречу с жителями района 1 августа

Очередная встреча главы управы Александра Мишакова с жителями района состоится 1 августа.

На мероприятии обсудят тему: «О состоянии и работе предприятий потребительского рынка и услуг на территории района».

Жители услышат доклад, во время которого их проинформируют о текущей ситуации в районе по заявленной теме встречи.

Затем все желающие смогут задать вопросы. Жалобы, просьбы, предложения и обращения внесут в протокол встречи и возьмут на дальнейшее рассмотрение.

Мероприятие пройдет в помещении Дома культуры «Стимул», расположенному по адресу: Сибирский проезд, дом 2, строение 5.

Начало в 19:00.