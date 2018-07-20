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Глава управы Александр Мишаков проведет встречу с жителями района 1 августа
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Глава управы Александр Мишаков проведет встречу с жителями района 1 августа 

Управа Таганского района города Москвы 57 минут назад
Фото: Управа Таганского района города Москвы
Очередная встреча главы управы Александра Мишакова с жителями района состоится 1 августа.
На мероприятии обсудят тему: «О состоянии и работе предприятий потребительского рынка и услуг на территории района».
Жители услышат доклад, во время которого их проинформируют о текущей ситуации в районе по заявленной теме встречи.
Затем все желающие смогут задать вопросы. Жалобы, просьбы, предложения и обращения внесут в протокол встречи и возьмут на дальнейшее рассмотрение.
Мероприятие пройдет в помещении Дома культуры «Стимул», расположенному по адресу: Сибирский проезд, дом 2, строение 5.
Начало в 19:00.
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