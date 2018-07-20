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Обновился рейтинг WBO: в топ-15 появилось много новых лиц
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Обновился рейтинг WBO: в топ-15 появилось много новых лиц 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
В разделе «Рейтинги» на нашем сайте опубликован новый рейтинг Всемирной боксёрской организации (WBО). vRINGe.com предлагает вниманию читателей изменения, коснувшиеся боксёров с постсоветского пространства.
Тяжёлый вес (до 90,7 кг)
— Майрис Бриедис (Латвия) опустился с 9-й позиции на 10-ю  Полутяжёлый вес (до 79,4 кг)
Умар Саламов (Россия) вошёл в топ-15 и занял 15-ю позицию
Второй средний вес (до 76,2 кг)
— Асламбек Идигов (Россия) вошёл в топ-15 и занял 15-ю позицию
Средний вес (до 72,6 кг)
Сергей Деревянченко (Украина), занимавший 5-ю позицию, покинул топ-15  Первый средний вес (до 69,9 кг  — Арам Амирханян (Россия) вошёл в топ-15 и занял 12-ю позицию
— Исмаил Илиев (Россия), занимавший 14-ю позицию, покинул топ-15  Полусредний вес (до 66,7 кг)
— Карен Чухаджян (Украина) поднялся с 15-й позиции на 13-ю  Первый полусредний вес (до 63,5 кг)
— Максим Дадашев (Россия) вошёл в топ-15 и занял 13-ю позицию
Лёгкий вес (до 61,2 кг)
— Иса Чаниев (Россия) опустился с 4-й позиции на 5-ю  — Денис Беринчик (Украина) поднялся с 12-й позиции на 11-ю  Легчайший вес (до 53,5 кг)
Николай Потапов (Россия) опустился с 12-й позиции на 14-ю  — Жанат Жакиянов (Казахстан), занимавший 15-ю позицию, покинул топ-15  ВСЕ РЕЙТИНГИ
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