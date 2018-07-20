Обновился рейтинг WBO: в топ-15 появилось много новых лиц

В разделе «Рейтинги» на нашем сайте опубликован новый рейтинг Всемирной боксёрской организации (WBО). vRINGe.com предлагает вниманию читателей изменения, коснувшиеся боксёров с постсоветского пространства.

Тяжёлый вес (до 90,7 кг)

— Майрис Бриедис ( Латвия ) опустился с 9-й позиции на 10-ю Полутяжёлый вес (до 79,4 кг)

Второй средний вес (до 76,2 кг)

— Асламбек Идигов (Россия) вошёл в топ-15 и занял 15-ю позицию

Средний вес (до 72,6 кг)

Сергей Деревянченко ( Украина ), занимавший 5-ю позицию, покинул топ-15 Первый средний вес (до 69,9 кг — Арам Амирханян (Россия) вошёл в топ-15 и занял 12-ю позицию

— Исмаил Илиев (Россия), занимавший 14-ю позицию, покинул топ-15 Полусредний вес (до 66,7 кг)

— Карен Чухаджян (Украина) поднялся с 15-й позиции на 13-ю Первый полусредний вес (до 63,5 кг)

— Максим Дадашев (Россия) вошёл в топ-15 и занял 13-ю позицию

Лёгкий вес (до 61,2 кг)

— Иса Чаниев (Россия) опустился с 4-й позиции на 5-ю — Денис Беринчик (Украина) поднялся с 12-й позиции на 11-ю Легчайший вес (до 53,5 кг)

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