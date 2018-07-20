Посол КНР в США Цуй Тянькай встретился с заместителем госсекретаря США Дж. Салливаном

Цуй Тянькай заявил, что в настоящее время китайско-американские отношения находятся на решающем этапе развития, стороны должны надлежащим образом реализовать договоренности, достигнутые главами двух государств, укреплять контакты, содействовать сотрудничеству, урегулировать разногласия и продвинуть стабильное развитие двусторонних отношений. Дипломат подтвердил принципиальную позицию Китая по вопросам, затрагивающим Тайвань, призвав Вашингтон надлежащим образом решить эти вопросы, строго придерживаясь принципа одного Китая и соблюдая положения трех совместных коммюнике КНР и США.

Стороны также обменялись мнениями по ядерной проблеме Корейского полуострова и китайско-американскому сотрудничеству. —0—