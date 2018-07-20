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Геннадий Полоцкий возглавил управление Росприроднадзора по Псковской области
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Геннадий Полоцкий возглавил управление Росприроднадзора по Псковской области 

Псковская губерния 1 час назад
В администрации Псковской области 20 июля начальник управления делами и госслужбы Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Тимур Ахунянов представил Геннадия Полоцкого в новом качестве: как сообщает пресс-служба администрации региона, Полоцкий избавился от приставки и.о. и возглавил управление. Геннадий Полоцкий родился 6 ноября 1962 года в городе Рославль Смоленской области. В 1986 году окончил Ленинградский гидрометеорологический институт, получив квалификацию «инженер-океанолог», затем два года отслужил в рядах Вооруженных сил. В период с 1988 года по 1996 год был государственным инспектором, главным специалистом отдела охраны водных ресурсов и рыбных запасов Псковского областного комитета по охране природы. На протяжении 13 лет был заместителем руководителя Росприроднадзора по Псковской области. С 10 февраля 2017 года Геннадий Полоцкий исполнял обязанности Руководителя Управления Росприроднадзора по Псковской области. Место руководителя ведомства стало вакантным после того, как Виктор Мусатов возглавил комитет по природопользованию и охране окружающей среды администрации Псковской области. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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