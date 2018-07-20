Железная дорога в Магаданской области появится к 2030 году

РЖД-Партнер: последние новости

Грузопоток из Германии на Север не нуждается в Rail Baltic

Якутия может сделать ставку на импортную авиатехнику при замене воздушных судов Ан-24

Доля федеральных трасс в России к 2030 году должна вырасти с 3% до 6%