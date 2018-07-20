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Железная дорога в Магаданской области появится к 2030 году
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Железная дорога в Магаданской области появится к 2030 году 

РЖД-Партнер 2 часа назад
Фото: РЖД-Партнер
Как предполагается, железная дорога будет проходить через село Мома в Момском районе Якутии и по завершении строительства обеспечит надежное транспортное сообщение с центральными районами России через Якутск. При последующем вводе в эксплуатацию крупных месторождений полезных ископаемых дорога станет одним из факторов увеличения объемов грузоперевозок в 1,5−2 раза.
Как сообщало ИА REGNUM, Якутии рекомендовали развивать промышленный потенциал с помощью строительства железной дороги в сторону Магадана. Такое предложение озвучил в рамках Дней Дальнего Востока в Москве президент национального союза железнодорожников Андрей Бусыгин. Стоимость проекта путей в Нижний Бестях в ценах 2007 года составляла 377,2 млрд руб., протяженность — 1866 км.
В Магаданской области уже лелеют надежду и ждут железнодорожные пути. В столице региона открыли привокзальную площадь. Но пока от станции Магадан курсирует на колесах только детский паровозик «Тимошка».
Напомним, строительство железной дороги Беркакит — Томмот — Нижний Бестях в Якутии проходило трудно. Этот участок прокладывают уже более 10 лет, постоянно перенося сроки завершения объекта. Последним озвучивалось намерение ввести этот участок в эксплуатацию в 2017 году, но снова не успели. Процесс окончания работ затормозила компания «Трансстрой», которая оставила после себя недоделки (в акте 784 замечания) и отказалась их устранять без доплаты сверх суммы заключенного контракта. Теперь договор с ней расторгнут, завершать строительство будет компания «Железные дороги Якутии».
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