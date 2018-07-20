Сбербанк работает над развитием двухфакторной аутентификации

Сбербанкв настоящее время банк работает над развитием двухфакторной аутентификации, рассказал в интервью «Коммерсанту» заместитель председателя кредитной организации Станислав Кузнецов . Технология поможет обезопасить клиента от хищений, когда мошенник «крадет личность» клиента банка и действует от его имени, уверен он.

«Здесь на помощь приходит биометрия. Сбербанк сейчас работает над развитием двухфакторной аутентификации, которая определяет, действительно ли данные лицо и голос принадлежат клиенту банка. Две независимые системы сводят вероятность ошибки почти к нулю», — рассказал Кузнецова.

Он уточнил, что пока система находится на стадии разработки. «Это последние разработки, которые появились в течение последних месяцев. Однако мы уже тестировали систему распознавания лиц по федеральной базе данных в метро, и она показала отличный результат — за месяц было задержано около 60 человек, которые находились в федеральном розыске», — уточнил зампред Сбербанка.

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Он напомнил и об опасности социальной инженерии. «Это бич для России , нарастающий тренд. Еще год назад мы фиксировали примерно 1–1,5 тысячи попыток вывода денег у клиентов Сбербанка в неделю, сейчас уже речь идет о 8–9 тысячах. Мы пресекаем хищение в 97% случаев. Бывает, что мошенник уже перевел деньги на свой счет и пытается в каком-то банкомате их получить, на последнем ключе мы останавливаем трансакцию и возвращаем деньги обратно на счет клиента. Причем очень часто клиент об этом даже не знает», — рассказал Кузнецов.

Для снижения количества мошенничеств «нужно, чтобы преступников ловили и сажали», подытожил собеседник издания.