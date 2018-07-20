Рекламная группа АДВ объединяет дивизионы Бенчмарк и Лаб под руководством Игоря Перевозчикова

Игорь Перевозчиков

Рекламная группа АДВ объявляет о назначении Игоря Перевозчикова на должность руководителя объединенного дивизиона АДВ Бенчмарк (поддерживает экосистему закупки медиа для всех клиентов холдинга) и ЛаБ (развивает технологические решения в сфере adtech, в том числе AI-платформу Aizek). Ключевая задача объединенного дивизиона — формирование и поддержка единой современной экосистемы закупки медиа (ТВ, digital, радио, пресса, OOH) для всех клиентов группы через внедрение передовых технологий работы с данными.

В рамках новой должности Игорь Перевозчиков будет отвечать за аналитику внутренних бенчмарков и рыночных данных, повышать эффективность коммерческих операций АДВ в области, заниматься развитием единой коммерческой и переговорной стратегии группы, а также формированием, внедрением и развитием решений в области повышения эффективности маркетинговых инвестиций для клиентов и оптимизации закупок медиа. Ранее Игорь Перевозчиков возглавлял дивизион АДВ Лаб с 2017 года.

«Два дивизиона, Лаб и Бенчмарк, с момента создания тесно взаимодействовали друг с другом по сути решая общую задачу — повысить эффективность работы с медиа для клиентов группы. За это время было реализовано несколько действительно значимых и заметных проектов, в том числе запуск платформы Aizek и открытие Личных Кабинетов рекламодателей у НРА эксклюзивно для клиентов АДВ. Мы планируем продолжить работу в этом направлении, и кандидатура Игоря как нельзя лучше соответствует стоящим перед нами задачам», — говорит главный коммерческий директор АДВ Елена Кустова

«В последние годы мы все отчетливее видим, насколько технологии способны изменить и улучшить работу со всеми медиа. Сегодня они уже неотделимы от процесса закупки и являются драйвером роста эффективности инвестиций для клиентов. Уверен, что объединение дивизионов усилит позиции АДВ на рынке и позволит сделать наше предложение для клиентов еще более актуальным», — комментирует Игорь Перевозчиков.

АДВ занимает третье место в индустриальном рейтинге медиаагентств и холдингов 2018 АКАР/Sostav. По итогам 2017 года биллинг рекламной группы составил 41,7 млрд рублей.