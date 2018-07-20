Ещё
Рекламная группа АДВ объединяет дивизионы Бенчмарк и Лаб под руководством Игоря Перевозчикова
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рекламная группа АДВ объединяет дивизионы Бенчмарк и Лаб под руководством Игоря Перевозчикова 

Sostav.ru 1 час назад
Фото: Sostav.ru
Игорь Перевозчиков
Рекламная группа АДВ объявляет о назначении Игоря Перевозчикова на должность руководителя объединенного дивизиона АДВ Бенчмарк (поддерживает экосистему закупки медиа для всех клиентов холдинга) и ЛаБ (развивает технологические решения в сфере adtech, в том числе AI-платформу Aizek). Ключевая задача объединенного дивизиона — формирование и поддержка единой современной экосистемы закупки медиа (ТВ, digital, радио, пресса, OOH) для всех клиентов группы через внедрение передовых технологий работы с данными.
В рамках новой должности Игорь Перевозчиков будет отвечать за аналитику внутренних бенчмарков и рыночных данных, повышать эффективность коммерческих операций АДВ в области, заниматься развитием единой коммерческой и переговорной стратегии группы, а также формированием, внедрением и развитием решений в области повышения эффективности маркетинговых инвестиций для клиентов и оптимизации закупок медиа. Ранее Игорь Перевозчиков возглавлял дивизион АДВ Лаб с 2017 года.
«Два дивизиона, Лаб и Бенчмарк, с момента создания тесно взаимодействовали друг с другом по сути решая общую задачу — повысить эффективность работы с медиа для клиентов группы. За это время было реализовано несколько действительно значимых и заметных проектов, в том числе запуск платформы Aizek и открытие Личных Кабинетов рекламодателей у НРА эксклюзивно для клиентов АДВ. Мы планируем продолжить работу в этом направлении, и кандидатура Игоря как нельзя лучше соответствует стоящим перед нами задачам», — говорит главный коммерческий директор АДВ Елена Кустова.
«В последние годы мы все отчетливее видим, насколько технологии способны изменить и улучшить работу со всеми медиа. Сегодня они уже неотделимы от процесса закупки и являются драйвером роста эффективности инвестиций для клиентов. Уверен, что объединение дивизионов усилит позиции АДВ на рынке и позволит сделать наше предложение для клиентов еще более актуальным», — комментирует Игорь Перевозчиков.
АДВ занимает третье место в индустриальном рейтинге медиаагентств и холдингов 2018 АКАР/Sostav. По итогам 2017 года биллинг рекламной группы составил 41,7 млрд рублей.
Sostav.ru: последние новости
Сотрудников РЖД научат вставать при появлении начальства только в «исключительных» случаях Рэпера Гуфа могут привлечь к ответственности за рекламу онлайн-казино НСК: Кто такие российские light TV viewers и что они смотрят
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России123
Умерла жена Высоцкого46
Украине посоветовали «вычерпать» Азовское море127
Путин предложил референдум в Донбассе1299
Караченцова попросили забрать жену из психушки48
Видео
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
01:02
Пока вы спали: У россиян предложили занять денег
Общество
00:25
В России выпал снег
Погода Общество
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:12
В отеле мороженое продают за 1500 долларов
Общество
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
00:33
Рудова закрутила роман с 19-летним сыном миллиардера
Шоу-бизнес
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение