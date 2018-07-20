В Москве до конца лета обновят разметку 30 пешеходных переходов

Комплекс городского хозяйства столицы продолжает работы по нанесению диагональной разметки, до конца лета текущего года ее обновят на 30 пешеходных переходах, сообщил РИАМО в пятницу заместитель Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков

«До конца лета специалисты ГБУ «Автомобильные дороги» обновят 30 диагональных пешеходных переходов по всей Москве общей площадью порядка 4 тысяч квадратных метров», — сказал Бирюков.

Он добавил, что на перекрестках с диагональной разметкой установлены специализированные дорожные знаки и светофоры с выделенной пешеходной фазой, то есть зеленый свет для пешеходов загорается на всех направлениях одновременно.

«Такие «зебры» не только обеспечивают дополнительную безопасность дорожного движения, но и экономят время как пешеходов, так и автомобилистов, исключая задержки на проезжей части», — пояснил Бирюков.

Он добавил, что дорожная маркировка наносится термопластиком. Поверхность краски дополнительно покрывается микроскопическими стеклянными шариками для создания светоотражающего эффекта, который позволяет видеть дорожные полосы в любое время суток.

«Первые десять диагональных пешеходных переходов появились в столице в 2015 году. Эксперимент признали успешным, и к настоящему моменту число таких «зебр» увеличилось в три раза», — добавил он.

По его словам, всего в 2018 году горизонтальную дорожную разметку планируется нанести и обновить на 4,2 тысячи объектов улично-дорожной сети (улицы, переулки, проезды, площади и т.п.), что составляет свыше 2,9 миллиона квадратных метров. В том числе специалисты разметят более 10,1 тысячи остановок общественного транспорта, обновят и нанесут порядка 19,3 тысячи наземных пешеходных переходов.