На рынке SVOD-сервисов в 2018 году ожидается 24% рост

По свежим прогнозам аналитиков из eMarketer около 765 млн человек в этом году будут пользоваться SVOD-платформами минимум раз в месяц. Это 10,2% всего мирового населения и 32,1% глобальной аудитории цифрового видеоконтента.

По подсчетам eMarketer, рынок OTT ждет глобальный рост на 24% — благодаря растущему объему интернет-аудитории, быстрой связи и богатому выбору развлекательного контента.

Аудитория Netflix вырастет до 44% от общего числа подписчиков OTT-сервисов по всему миру; в США зрителей Netflix станет 44,4% от общего числа. Успех платформы связан с массовым отказом от проводного и кабельного ТВ в пользу подписок на OTT-сервисы: в США старомодные телевещатели потеряют до 13% абонентов до конца года. В Европе и Азии пока иначе, там кабельные сети с недорогими пакетами услуг пока не теряют популярности.

Учитывая основной язык продукции Netflix, сервис популярен в тех странах, где большинство хорошо владеет английским.

Netflix особенно популярен в странах Скандинавии, там вообще развит рынок OTT и везде хорошая интернет-связь. В Германии аудитория резко выросла после премьеры сериала на немецком, а также благодаря успеху таких сериалов как «Карточный домик» и «Очень странные дела». Щепетильные в вопросе персональных данных немецкие подписчики охотно оплачивают отсутствие рекламы.

Австралия лидирует в Азиатско-Тихоокеанском регионе (где рынок OTT заметно растет) по объему аудитории Netflix. Сервис выбрал удачную стратегию сотрудничества с местным телекомом.

А вот во Франции прорыва Netflix не случилось, там сервис не нашел такого отклика, как в остальной Западной Европе. Причин тому две: во-первых, местная аудитория предпочитает субтитрам дубляж, а это дополнительные расходы бюджета и времени. Кроме того, французское законодательство запрещает размещать на стриминговых платформах кинофильмы в течение 3 лет с даты премьеры.

Эксперт eMarketer Шеллин Шам дает прогноз: «Тенденция усиливать свои позиции на международном рынке с помощью расширения каталога Netflix за счет местного контента и выгод, предлагаемых пользователю в рамках партнерских (с местным телекомом) пакетов, продолжится в ближайшие пару лет. Ближайшим конкурентом станут Amazon Prime Video, которые пришли на международный рынок в конце 2016 и также расширяют там влияние».

ИСТОЧНИК: Advanced Television