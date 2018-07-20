Денег нет. Как сократить затраты на персонал без снижения мотивации

Все больше компаний и руководителей задумываются над тем, как сократить затраты на персонал и при этом удержать эффективность работы на прежнем уровне, а в идеале — повысить ее. Совместить эти, казалось бы, противоречащие друг другу вещи сложно, но при грамотном подходе — вполне возможно.

По данным Gallup Media, разница в ключевых показателях эффективности между компаниями с высоким и низким уровнем вовлеченности может достигать 10-20% и больше. То есть личная мотивация и вовлеченность влияют на КПД сотрудников больше, чем оплата труда и другие материальные бонусы. Как же поступить, если нужно урезать затраты на сотрудников и при этом сохранить мотивацию на прежнем уровне или даже повысить ее?

Общие цели команды

Сделайте «явной» «тайную» информацию о компании. Как компания зарабатывает и теряет деньги, с какими брендами конкурирует, какую стратегию развития избрала, насколько клиенты компании удовлетворены качеством продукции и сервиса, каков уровень вовлеченности персонала и, главное, каким образом к этому всему причастен каждый сотрудник.

В этом плане отлично подходят стратегические сессии, когда глава компании озвучивает планы при всем коллективе, и каждый отдел в формате рабочих групп обдумывает, как достичь поставленных целей. При этом важно показать, что получит при достижении общих планов каждый человек: новые амбициозные задачи и направления, возможность развития, обучения (что повысит его стоимость на рынке труда) или перехода в другой отдел, повышения по карьерной лестнице и так далее.

Обучение и развитие

По данным международной рекрутинговой компании Kelly Services, 34% сотрудников считают важной дополнительной мотивацией возможности для своего развития внутри компании. Таким образом, обучая и развивая своих сотрудников, вы извлекаете двойную выгоду: повышаете их мотивацию, а сотрудники узнают что-то новое и полезное для работы, внедряют новое поведение и повышают результативность. Добиться хорошего эффекта можно, если выбрать приоритетные области для развития и обучать в формате краткосрочных и мобильных программ. Весь мир уходит от громоздких, оффлайновых, одинаковых по контенту и долгосрочных образовательных процессов. Всем удобно пользоваться мобильным, персонифицированным, микроформатным обучением в стиле Instagram. «Корпоративному ученику» предлагаются короткие, в несколько минут, поясняющие видео с призывом сразу же применить новые знания на практике.

Благодарность и обратная связь

По результатам все тех же исследований Kelly Services, 33% сотрудников считают самым мотивирующим фактором публичное признание их успехов. Отличный эффект производят еженедельные собрания в рамках отдела, где озвучивают фамилии самых успешных и продуктивных сотрудников. Важно, чтобы это выглядело не как формальность: необходимо конкретно называть, чего они добились, какой положительный вклад внесли в развитие общего дела.

Для большинства сотрудников важна не только публичная, но и личная похвала, поэтому благодарите специалистов за качественную работу и в частных диалогах. Они будут понимать, насколько важны их задачи и насколько ценно то, что они делают. Выражайте благодарность и устно, и письменно: например, по e-mail. Чтобы обратная связь была эффективной, не забывайте про основные принципы, которых следует придерживаться. Прежде всего, обратная связь обязана быть своевременной: если с момента события пройдет больше 24 часов, то давать по нему обратную связь будет не так эффективно. Но главное — она должна показывать ценность человека, его личности и его рабочих достижений, он должен осознавать, что его работа имеет важное значение. Специально обучайте топ-менеджеров этому навыку и правильному взаимодействию с подчиненными.

День вне работы

Еще одно популярное решение, пришедшее к нам с Запада, — право один день в неделю работать дома. Помимо того, что некоторых специалистов это мотивирует качественно выполнять свой труд, чтобы не тратить время на поездку в офис, таким образом можно сократить еще и затратную статью: например, сотруднику не нужно обеспечивать бесплатный обед. За счет этого достигается компромисс, ведь работодатель экономит средства, а сотрудник получает то, чего он действительно хотел.

И маленький совет напоследок: от материальных способов мотивации нужно отказываться постепенно. Если вы сразу урежете все бонусы, отмените бесплатную стоматологию, дешевые путевки на курорты и прочие материальные блага, то ваши сотрудники перестанут стараться так, как раньше. Но если вы будете последовательно повышать уровень вовлеченности, улучшите корпоративную культуру, введете обратную связь с руководством, научитесь хвалить самых продуктивных и полезных специалистов, то со временем можно будет полностью заменить материальные стимулы нематериальными.

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