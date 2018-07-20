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Омские окраины уже начали отмечать День города
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Омские окраины уже начали отмечать День города 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
В Омске уже начались мероприятия в честь Дня города. Они проходят в микрорайонах в рамках проекта «От окраин к центру». Например, сегодня, 20 июля, в 17:00 мероприятия пройдут в микрорайоне «Рябиновка». В 18:00 праздник начнется в микрорайоне«Новоалександровка», сообщает пресс-служба мэрии.
«В микрорайоне «Рябиновка» проживает около 1500 человек, много молодых семей с детьми. У жителей должна быть возможность приятного досуга в шаговой доступности, — рассказала начальник отдела по делам молодежи, социальной политики, культуры и спорта администрации Кировского округа Надежда Дворникова.
Омичей ждёт концерт, интерактивные площадки и весёлые конкурсы. Добавим, что ещё одна праздничная программа будет представлена завтра, 21 июля в 15:00 в сквере «Нефтебаза». Он расположен на улице Мельничной, 67.
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