Новосибирский ретропоезд угнали в Алтайский край

Два вагона новосибирского ретропоезда из Музея железнодорожной техники на станции Сеятель отправили в Алтайский край

«Мы видим, что один вагон, царский вагон, стоит несколько поодаль от самого музея, — сообщил 20 июля читатель НГС. — Обычно все вагоны, все составы стоят в музее, а этот царский вагон решил куда-то поехать. Может быть, какой-нибудь важный чиновник решил прокатиться на нём из Новосибирска до Барнаула ».

В пресс-службе ЗСЖД подтвердили, что два вагона ретропоезда действительно отправляются в Алтайский край. «Направлены на станцию Заринская Западно-Сибирской железной дороги для участия в праздничных мероприятиях, посвящённых Дню железнодорожника, — объяснили в ведомстве. — После завершения торжественных мероприятий вагоны вернутся в Музей железнодорожной техники на станции Сеятель.