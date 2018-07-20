Жюри конкурса юных вокалистов Елены Образцовой определило финалистов

Азербайджана, Армении, Великобритании, Израиля, Казахстана, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 20 июля. / ТАСС /. Международное жюри, в которое входят знаменитые певцы и музыкальные менеджеры из шести стран мира, определило финалистов VII Международного конкурса юных вокалистов Елены Образцовой . Борьбу за награды продолжат 60 начинающих певцов из России США . Победители будут объявлены 21 июля в 17 часов в Малом зале Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д. Д. Шостаковича.

В рамках конкурса Елены Образцовой на этот раз впервые проходит Международная творческая школа вокального мастерства. Преподаватели и концертмейстеры, которые приехали вместе с детьми, имеют возможность повысить свою квалификацию. Слушателям школы будет выдано удостоверение о повышении квалификации государственного образца.

"Пришло время, когда мы решили объединить преподавателей в образовательный форум, — отмечает директор Культурного центра Елены Образцовой Ирина Чернова . — Мы рассматриваем детский конкурс в том числе и как некую модель методической и воспитательной работы с молодыми преподавателями и концертмейстерами. Ведь именно они будут готовить детей, которые впоследствии займут достойное место на оперном Олимпе. К участию в школе зарегистрировалось 48 преподавателей из разных уголков России. К сожалению, в 2011 году в федеральных государственных требованиях была упразднена программа «вокальное искусство». Мы ведем работу, чтобы ее вернули в число образовательных программ для детей".

Занятия школы ведут преподаватели музыкальных учебных заведений Санкт-Петербурга. Уже состоялись лекции и практические занятия педагога по итальянскому языку Академии молодых оперных певцов Мариинского театра Дарьи Митрофановой, заведующей кафедрой камерного пения Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова Марии Людько , председателя цикловой комиссии вокального искусства Санкт-Петербургского музыкального училища им. Н. А. Римского-Корсакова Натальи Сухановой. Сегодня состоится лекция-практикум «Охрана певческого голоса» фониатра, кандидата медицинских наук Екатерины Осипенко, организованная компанией «Буарон».

Международный конкурс юных вокалистов учрежден в 2006 году выдающейся русской певицей Еленой Васильевной Образцовой как важный образовательный и просветительский проект в области академической музыки, направленный на воспитание у подрастающего поколения интереса и любви к классическому музыкальному искусству.

Конкурс проводится Культурным центром Елены Образцовой и Благотворительным фондом поддержки музыкального искусства «Фонд Елены Образцовой» при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга, в рамках проекта «Дети — наследники великой музыкальной культуры» с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Информационное агентство России ТАСС — генеральный информационный партнер конкурса.

Контакты: Булатова Динара Айдаровна, руководитель пресс-службы VII Международного конкурса юных вокалистов Елены Образцовой +7 (911) 842 5656 dinara.bulatova@mail.ru