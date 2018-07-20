Жюри конкурса юных вокалистов Елены Образцовой определило финалистов 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июля. /ТАСС/. Международное жюри, в которое входят знаменитые певцы и музыкальные менеджеры из шести стран мира, определило финалистов VII Международного конкурса юных вокалистов Елены Образцовой. Борьбу за награды продолжат 60 начинающих певцов из России, Азербайджана, Армении, Великобритании, Израиля, Казахстана, США. Победители будут объявлены 21 июля в 17 часов в Малом зале Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д. Д. Шостаковича.
В рамках конкурса Елены Образцовой на этот раз впервые проходит Международная творческая школа вокального мастерства. Преподаватели и концертмейстеры, которые приехали вместе с детьми, имеют возможность повысить свою квалификацию. Слушателям школы будет выдано удостоверение о повышении квалификации государственного образца.
"Пришло время, когда мы решили объединить преподавателей в образовательный форум, — отмечает директор Культурного центра Елены Образцовой Ирина Чернова. — Мы рассматриваем детский конкурс в том числе и как некую модель методической и воспитательной работы с молодыми преподавателями и концертмейстерами. Ведь именно они будут готовить детей, которые впоследствии займут достойное место на оперном Олимпе. К участию в школе зарегистрировалось 48 преподавателей из разных уголков России. К сожалению, в 2011 году в федеральных государственных требованиях была упразднена программа «вокальное искусство». Мы ведем работу, чтобы ее вернули в число образовательных программ для детей".
Занятия школы ведут преподаватели музыкальных учебных заведений Санкт-Петербурга. Уже состоялись лекции и практические занятия педагога по итальянскому языку Академии молодых оперных певцов Мариинского театра Дарьи Митрофановой, заведующей кафедрой камерного пения Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова Марии Людько, председателя цикловой комиссии вокального искусства Санкт-Петербургского музыкального училища им. Н. А. Римского-Корсакова Натальи Сухановой. Сегодня состоится лекция-практикум «Охрана певческого голоса» фониатра, кандидата медицинских наук Екатерины Осипенко, организованная компанией «Буарон».
Международный конкурс юных вокалистов учрежден в 2006 году выдающейся русской певицей Еленой Васильевной Образцовой как важный образовательный и просветительский проект в области академической музыки, направленный на воспитание у подрастающего поколения интереса и любви к классическому музыкальному искусству.
Конкурс проводится Культурным центром Елены Образцовой и Благотворительным фондом поддержки музыкального искусства «Фонд Елены Образцовой» при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга, в рамках проекта «Дети — наследники великой музыкальной культуры» с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Информационное агентство России ТАСС — генеральный информационный партнер конкурса.
Контакты: Булатова Динара Айдаровна, руководитель пресс-службы VII Международного конкурса юных вокалистов Елены Образцовой +7 (911) 842 5656 dinara.bulatova@mail.ru