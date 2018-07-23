Жюри конкурса юных вокалистов Елены Образцовой объявило лауреатов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 23 июля. / ТАСС /. В Малом зале Санкт-Петербургской филармонии им. Д. Д. Шостаковича 21 июля завершился VII Международный конкурс юных вокалистов Елены Образцовой . Конкурс проходил в трех возрастных группах — с 9 до 11 лет, с 12 до 14 лет и с 15 до 17 лет. И в каждой из них были присуждены по три премии, их получили представители разных регионов России и зарубежья.

"Конкурс запомнился большим количеством хороших мужских голосов, особенно в младшей группе, — отметила художественный руководитель и член жюри конкурса, художественный руководитель Академии молодых оперных певцов Мариинского театра Лариса Гергиева . Это было неожиданно, и мы долго думали, как справедливо распределить места". Многие члены жюри в своих высказываниях подчеркивали уникальность конкурса, созданного великой оперной певицей Еленой Образцовой. «На конкурсе дети из глубинных поселков, из маленьких городов поют классику. Это дорогого стоит. Не знаю, есть ли еще где-либо конкурс такого уровня», — сказала Лариса Курдюмова . «Думаю, нынешний конкурс понравился бы Елене Образцовой, — утверждал итальянский бас-баритон Бруно Пратико , — жюри работало слаженно, почти все решения мы принимали единогласно».

Лауреатами первой премии стали Михаил Гуляев из Исаково (1-я группа), Дарья Шаврина из Серпухова (2-я группа), Юлиана Ашурова из Москвы (3-я группа). Михаил Гуляев был также удостоен специальной премии члена жюри конкурса, народного артиста Грузинской ССР Пааты Булчуладзе. Юный артист покорил сердца членов жюри. «Когда я был маленьким, я пел именно так, как юный Миша Гуляев. Я уверен, он вырастет и станет выдающимся басом», — отметил Паата Бурчуладзе. Юлиане Ашуровой был присужден специальный приз Международного фонда «Музыкальный Олимп» — участие в концерте XXIV Международного фестиваля «Музыкальный Олимп» в 2019 году.

Вторую премию завоевали Матвей Гущин из Перми (1-я группа), Илья Горенштейн из Орла (2-я группа), Клара Семенцова из Сочи и Сона Искендерли из Баку Азербайджан (3-я группа).

Третью премию вручили Искендеру Гасанзаде из Баку, Азербайджан (1-я группа), Елизавете Шептун из Днепропетровска Украина , и Солтану Кусову из Беслана (2-я группа), Алиэлль Барил из Дженкинтауна, США (3-я группа). Елизавета Шептун была удостоена специальной премии члена жюри конкурса, народной артистки России Ларисы Курдюмовой. Алиэлль Барил получила специальную премию Благотворительного фонда поддержки музыкального искусства «Фонд Елены Образцовой».

По результатам зрительского голосования на сайтах Фонда и Культурного центра Елены Образцовой и слушателей в Малом зале филармонии приз зрительских симпатий завоевал Игорь Жуков из Комсомольска-на-Амуре . Он же получил премию «Дебют», учрежденную Культурным центром Елены Образцовой, и подарок от издательства «Вита Нова».

Специальную премию «Интонация», учрежденную Санкт-Петербургским Домом музыки и его художественным руководителем Сергеем Ролдугиным, получил петербуржец Илья Звягинцев, он примет участие в одной из концертных программ Санкт-Петербургского Дома музыки.

Специальным призом «За вдохновение» от Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой награждены Аделина Мухаметжанова из Алматы, Казахстан , Кристина Варламова из Барнаула , Яна Торчинская из Бат-Ям, Израиль

Специальными призами от Международного общества «Друзья Русского музея» награждены Сергей Кислица из Анапы , Герман Федченко из Коломны и Далия Медовникова из Вудбриджа, США, от Музея Фаберже — Мария Жиденко и Марк Топтунов из Москвы, Камилла Иманова из Баку, Азербайджан.

Обладателем приза Законодательного собрания Санкт-Петербурга стала Диана Гетманская из Сиверского. Премиями были отмечены также лучший концертмейстер — Мария Чернова — и лучший преподаватель — Лариса Рудакова из Москвы.

В рамках конкурса впервые прошла Международная школа вокального мастерства Елены Образцовой. 48 приехавших вместе с юными талантами педагогов получили сертификаты о повышении квалификации государственного образца.

Международный конкурс юных вокалистов учрежден в 2006 году выдающейся русской певицей Еленой Васильевной Образцовой как важный образовательный и просветительский проект в области академической музыки. Конкурс проводится Культурным центром Елены Образцовой и Благотворительным фондом поддержки музыкального искусства «Фонд Елены Образцовой» при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга, в рамках проекта «Дети — наследники великой музыкальной культуры» с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Информационное агентство России ТАСС — генеральный информационный партнер конкурса.

Контакты: Булатова Динара Айдаровна, руководитель пресс-службы VII Международного конкурса юных вокалистов Елены Образцовой +7 (911) 842 5656

dinara.bulatova@mail.ru