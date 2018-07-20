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Brent краткосрочно $72,5-73,5
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Brent краткосрочно $72,5-73,5 

Прайм 1 час назад
Цены на нефть перешли к росту после того, как Саудовская Аравия сообщила о том, что не будет выводить на рынок дополнительные объемы предложения, превышающие потребности клиентов.
Дополнительным позитивом для рынка стали заявления главы технического комитета по мониторингу выполнения сделки ОПЕК+, который выразил уверенность о том, что во втором полугодии будет наблюдаться снижение запасов нефти из-за устойчивого спроса и сезонных факторов.
На фоне этого опасения участников рынка в отношении возможного избытка предложения сократились.
Сегодня в фокусе рынка данные от Baker Hughes о числе буровых установок в США (20.00 мск).
Brent краткосрочно $72.5-73.5/bbl.
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