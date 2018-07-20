Brent краткосрочно $72,5-73,5

Цены на нефть перешли к росту после того, как Саудовская Аравия сообщила о том, что не будет выводить на рынок дополнительные объемы предложения, превышающие потребности клиентов.

Дополнительным позитивом для рынка стали заявления главы технического комитета по мониторингу выполнения сделки ОПЕК+, который выразил уверенность о том, что во втором полугодии будет наблюдаться снижение запасов нефти из-за устойчивого спроса и сезонных факторов.

На фоне этого опасения участников рынка в отношении возможного избытка предложения сократились.

Сегодня в фокусе рынка данные от Baker Hughes о числе буровых установок в США (20.00 мск).

Brent краткосрочно $72.5-73.5/bbl.