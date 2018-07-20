Заблудились в ливень: спасатели сняли двух туристов со скалы в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ , 20 июл — РИА Новости Крым . Крымские спасатели оказали помощь двум жителям Иваново, которые во время прогулки заблудились в районе Красных пещер (Симферопольский район). Об этом сообщила пресс-служба МЧС РК. Как уточнили в чрезвычайном ведомстве, туристы попали под ливень и сбились с пути, оказавшись на скальном участке рельефа. Продолжить движение самостоятельно они не смогли. Благодаря наличию у туристов устойчивой мобильной связи и GPS-навигатора спасателям удалось оперативно найти пропавших. "В результате поисково-спасательных работ пострадавшие были обнаружены на труднопроходимом крутом скальном склоне, в верховьях урочища Кызыл-Коба. С помощью альпинистского снаряжения специалистам чрезвычайного ведомства удалось эвакуировать туристов в ближайший населенный пункт", — рассказали в МЧС