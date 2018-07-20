В память о павших, на радость живущим: каким стал парк 50-летия Октября

Парк имени 50-летия Октября заложили в 1967 году в честь юбилея установления советской власти. Раннее парк был мало приспособлен для активного отдыха, но теперь он привлекает и экстремалов, и спортсменов, и даже скалолазов. Что изменилось и как в этом помогло комплексное благоустройство — в репортаже сайта «РИА Недвижимость».

Вход во все двери

Парку, расположенному на территории районов Проспект Вернадского и Раменки, уже 51 год. За время существования парка масштабные работы по реконструкции проводились здесь дважды. Впервые досуговую зону ремонтировали в 2008 году перед VI московским городским фестивалем цветников и ландшафтной архитектуры «Год семьи». Работы в рамках второго проекта масштабного благоустройства стартовали в августе 2017 года и закончились в июне 2018 года. Позитивные результаты реконструкции заметны уже при входе в парк 50-летия Октября. Во-первых, после благоустройства входов в парк стало больше — их количество увеличили по просьбам местных жителей. Сейчас зайти на территорию можно с десяти разных точек, причем все они приспособлены для родителей с колясками и маломобильных граждан. Для тех, кто добирается до парка на метро, самый удобный вход — в одной минуте пешком от станции «Проспект Вернадского».

Обновленная пешеходная зона в парке 50-летия Октября

У основных входов в парк установлены информационные стенды. На них подробно изложена схема парка, основные досуговые зоны и достопримечательности. Знакомство с парком лучше всего начинать с центральной аллеи. Она напрямую тянется через весь парк, соединяя извилистую сеть тропинок. Общая площадь этой сети — 91,5 тысячи квадратных метров.

Прогуливаясь по центральной аллее, можно свернуть на небольшую смотровую площадку с удобными деревянными скамейками, почитать об истории парка на специальных стендах и насладиться яркостью цветочных клумб. В рамках благоустройства высажено почти семь тысяч квадратных метров цветников, более 5 тысяч кустарников и около 400 деревьев.

В парке прошли масштабные работы по озеленению

Никто не забыт

Парк 50-летия Октября — не только развлекательная территория, но и хранилище памяти о важных исторических событиях. Если на пути к центральной площади свернуть влево, можно попасть на Аллею партизан.

Ее начало обозначено одноименным памятником, у подножия которого всегда лежат цветы. Эта памятная аллея появилась в парке одной из первых. Ветераны партизанского движения из войсковой части 9903, участники Великой Отечественной войны, высадили ее своими руками.

Еще один мемориал в память о воинах-интернационалистах установлен при входе на центральную площадь парка, рядом с которым расположен стенд, рассказывающий о вкладе этих солдат в Великую Победу. На камне высечено:

"За то чтоб кто-то нес в руках цветы,

В своих руках мы держим автоматы,

Не для войны рождаются солдаты,

А для того, чтоб не было войны".

Помимо военных памятников, есть в парке 50-летия Октября и «мирные» скульптуры. Самая главная из них установлена в самом сердце территории в окружении цветочных клумб — композиция «Ладошки».

Скульптурная композиция «Ладошки»

Четыре разноцветные ладошки символизируют семью. Официальное название этого произведения современного искусства «Моя семья», жители называют ее просто «Ладошки». Разный размер рук подчеркивает, что они принадлежат маме, папе и двум детям. Сквозь две из них проходят пешеходные дорожки, а по вечерам композиция освещается художественной подсветкой. В рамках благоустройства «Ладошки» обновили и придали арт-объекту современный вид.

Каждому по интересам

Какой бы искушенный посетитель не зашел в парк 50-летия Октября, он обязательно найдет себе занятие по душе. В его поисках долго плутать по территории более 80 гектар не придется — дорогу подскажут навигационные знаки, установленные в парке.

Гости с детьми могут отдохнуть на центральной площади. Вокруг скульптуры «Ладошки» установлены батуты, бассейн с шариками, работает прокат велотранспорта и машинок для самых маленьких водителей. Забравшись подальше, можно выбрать одну из 12 детских площадок по душе. На каждой из них установлен оригинальный игровой комплекс, оснащенный лестницами, горками и песочницами. Вспомнить детство смогут и взрослые — специально для них установлены крепкие деревянные качели, рассчитанные на всю семью. Детей постарше заинтересует современная тарзанка, на которой можно «пролететь» пару десятков метров. А пока юные любители экстрима будут кататься, родители смогут наблюдать за ними с лавочек в тени деревьев.

Детская площадка в парке 50-летия Октября

Спортсменам тоже есть из чего выбирать, ведь после благоустройства в парке появились 12 тематических площадок: зоны для воркаута с разнообразными тренажерами, места для игры в баскетбол, бадминтон, настольный теннис и волейбол. Скейтеров ждет тематический парк, а заядлых альпинистов — скалодром. Для бегунов и велосипедистов отведены специальные дорожки. Найдется место и для приверженцев интеллектуального спорта — в парке открыт шахматный павильон. Для выгула собак обустроены две площадки. Там же можно заняться их дрессировкой — в огороженной зоне предусмотрено все необходимое оборудование для тренировок. И, да, с кошками тоже можно!

Парк 50-летия Октября приспособили под выгул домашних питомцев

Если во время прогулки разыграется аппетит, бежать к метро не придется. На территории установлено несколько павильонов общественного питания, где можно приобрести напитки и легкий перекус. А в праздничные дни следует гулять поближе к открытой сцене в центре парка — здесь будут проводить массовые мероприятия и концерты.

Чтобы обеспечить гостям максимальный комфорт, в парке обустроены точки доступа к общегородскому Wi-Fi. За безопасность вечерних прогулок волноваться не стоит: дорожки и тропинки освещаются 1281 фонарем, а за порядком следят охранники и современная система видеонаблюдения.