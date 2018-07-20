Свечи зажигания: подбор по марке автомобиля, рекомендации

Двигатель современного автомобиля — это сложный агрегат, в котором присутствуют разные составные части и узлы. Его исправная работа зависит от многих факторов, при этом свечи зажигания играют здесь не последнюю роль. Вот почему важно знать, какими параметрами следует руководствоваться и что учитывать, чтобы правильно подобрать эту деталь для автомобиля и исключить ошибки.

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Основные характеристики свечей зажигания

Современный рынок запчастей не испытывает недостатка в свечах зажигания. Предложений много, они разнятся по цене, производителю и основным характеристикам.

Проще всего купить такие же модели, какие поставил производитель, но они не всегда могут быть в наличии у продавца. Тогда появляется проблема — как подобрать аналог.

Знаете ли вы? Патент на свечу зажигания был получен 7 января 1902 года компанией Bosch. С тех пор принцип её действия и основная конструкция не изменялись, улучшались только рабочие характеристики.

Свечи зажигания поставляют многие производители. Наиболее известными являются:

Чтобы правильно подобрать свечи, нужно руководствоваться такими основными критериями:

габаритные и соединительные размеры или тип корпуса;параметр калильного числа;искровой промежуток;тепловые характеристики;количество электродов;материал исполнения.

Габаритные размеры свечи подразумевают:

длину;диаметр;шаг резьбы для монтажа с двигателем;размер гаечного ключа, при помощи которого производится установка.

Распространённые размеры под ключ — 16 мм и 21 мм. Стандартный диаметр резьбы — 14 мм, но существуют модели с величиной этого параметра 10–12 мм. По длине резьбы свечи делятся на короткие (12 мм), средние (19–20 мм) и длинные (25 мм).

Важно! Внимательно подбирайте свечу зажигания по размерам. Слишком короткая не войдёт в гнездо двигателя и будет находиться далеко от камеры сгорания, а слишком длинная станет выступать из него, попадёт под удар поршня и выведет из строя мотор.

Калильное число — это одна из ключевых характеристик, которая указывает на тепловые свойства свечи зажигания (на её температурный режим). Параметр выражается в числовом значении, и чем выше это число, тем лучше показатели работы детали для высокотемпературных условий работы. +400…+850 °С — это оптимальный диапазон рабочих температур.

Если показатель ниже, то не будет производиться самоочистка и сажа будет активно наслаиваться, а если превысит предел, то произойдёт калильное зажигание — воспламенение от раскалённой поверхности, которое чревато детонацией двигателя, прогоранием поршней и клапанов.

По величине калильного числа свечи классифицируют как:

горячие — 11–14, используются для двигателей с низкой степенью сжатия, рассчитанные на низкооктановые виды топлива и спокойную езду; средние — 17–19, подходят для подавляющего числа современных автомобилей; холодные — 20 и выше, предназначены для двигателей с высокой компрессией, которые используют высокооктановое топливо, т. е. для тюнингованных, класса премиум и гоночных автомобилей.

Таким образом, выбор свечи по калильному числу является подбором этой детали по двигателю. Однако такой параметр свечей зажигания, как искровой промежуток (зазор между центральным и боковым электродами), также зависит от типа мотора:

для карбюраторных — 0,7–0,85 мм; для инжекторов — 1,0–1,13 мм.

Чем больше значение зазора, тем лучшее воспламенение у воздушно-топливной смеси.

Важно! Если искровой промежуток больше необходимого, то в работе автомобиля обнаружатся пропуски зажигания и увеличение топливного расхода. При недостаточном искровом промежутке хуже воспламеняется топливо и увеличивается вероятность «заливания» свечи.

Электроды свечей также влияют на их классификацию и выбор автолюбителя. Их калибруют по таким группам:

одноэлектродные с единственным центральным электродом; многоэлектродные, где кроме центрального, присутствуют в конструкции несколько боковых (3–4 штуки), такие изделия имеют больший ресурс.

При эксплуатации свечи обязаны выдерживать высокие нагрузки: электрические, тепловые, химические, механические. Исходя из этого, подбираются материалы, которые позволяют детали выполнять свою функцию. При этом больше всего изнашиваются электроды. Производители постоянно работают над улучшением конструкции и используют разные сплавы для их изготовления. Популярны сплавы железа, никеля, хрома, титана в различных комбинациях.

Лучшую мощность искрового разряда и длительный срок службы обеспечивают платиновые и иридиевые экземпляры. Стоимость их выше стандартных моделей, но преимущества работы при холодном запуске двигателя, высокой проводимости, экономии горючего на 10% и в несколько раз большем сроке эксплуатации обуславливает их растущую популярность и необходимость для двигателей сложных конструкций, например, GTI, D4 и других.

Знаете ли вы? Самые дорогостоящие электроды ставятся в свечи для гоночных автомобилей, в состав их сплавов входят палладий и золото.

Другие особенности при подборе свечей зажигания

Сложность подбора свечей зажигания для конкретной марки автомобиля обусловлена отсутствием единой маркировки на эту запчасть. Каждый производитель маркирует деталь так, как считает нужным. Мало того, даже в рамках одной страны нет одинакового буквенно-цифрового обозначения.

Однако основные условия маркировки соблюдают все:

монтажные размеры (диаметр и длина резьбовой части); значение калильного числа; наличие встроенного резистора; положение теплового конуса.

Таблица обозначений в маркировке популярных производителей

ПараметрыNGKBoschBriskРоссийские свечи зажиганияДлина резьбыA — 18 мм B — 14 мм C — 10 мм D — 12 мм E — 8 мм G — 12 мм J — 12 мм AB — 18 мм BC — 14 мм BK — 14 мм DC — 12 ммА — 12,7 мм, нормальное положение искры

В — 12,7 мм, выдвинутое положение

С — 19 мм, нормальное положение

D — 19 мм, выдвинутое положение

DT — 19 мм, выдвинутое положение искры и три электрода массы

L — 19 мм, далеко выдвинутое положение искрыA — 19 мм B — 19 мм D — 19 мм E — 26,5 мм F — 11,2 мм G — 17,5 мм H — 11,2 мм J — 9,5 мм K — 9,5 мм L — 19 мм N — 12,7 мм P — 9,5 мм R — 25 мм U — 7,8 мм NA — 12,7 мм T — 12,7 мм M — 26,5 мм S — 9,5 мм C — 26,5 ммНет букв — 12 мм Д — 19 мм Н — 11 ммРазмер металлического корпусаF — 14x19

G — 14x19

J — 12x19

K — 12x19

M — 12x19

T — 10x19W — М14х1,25 F — М14х1,5 с плоским уплотнительным седлом и SW16

М — резьба М18 с плоским седлом уплотнения и SW25

Н — М14х1,25 с конусным седлом уплотнения и SW16

D — М18х1,5 с конусным седлом уплотнения и SW21A — M10 x1 B — M12x1,25 D — M14x1,25 E — М18x1,25 F — M18x1,5 G — M14x1,25 H — M14x1,25 J — M14x1,25 K — M14x1,25 L — M14x1,25 N — M14x1,25 P — M14x1,25 R — M14x1,25 U — M14x1,25 NA — M10x1

T — M10x1

M — M12x1,25 S — M10x1

C — M10x1A — М14х1,25Материал электродов I — центральный электрод из иридия

P — центральный электрод из платины

Z — увеличенный зазор

PZ — центральный электрод из платины и увеличенный зазор

IZ — центральный электрод из иридия и увеличенный зазор

V — центральный электрод из золота-палладия

W — центральный электрод из вольфрама

VX — центральный электрод из платины и особый боковой электрод

GV — центральный электрод особой конструкции из золота-палладия

С — сплав никеля и меди

S — серебряный средний электрод

Р — платиновый средний электрод

О — стандартная свеча с усиленным средним электродом С — сердечник из меди

E — центральный и боковой электроды, легированные иттрием с медной сердцевиной

S — центральный электрод из серебра

P — центральный электрод с контактом из платины

PP — центральный и боковой электроды из платины

PY — центральный электрод с платиновым контактом, боковой легирован иттрием

IR — иридиевый контакт на центральном электроде

Без букв — стандартный сердечник

М — медный сердечник

Дополнительные параметры R — с резистором

C — боковой электрод (земля) с низким углом

F — конусное седло

G — центральный электрод из тонкого никелевого сплава

GV — центральный электрод особой конструкции из золота-палладия

J — 2 удлинённых боковых (земля) электрода

K — 2 боковых электрода

M — 2 боковых электрода для роторного двигателя Mazda или длины изолятора 18,5 мм T — 3 боковых электрода

Q — 4 боковых электрода

U — полуповерхностный разряд

X — зазор для увеличения производительности

Y — центральный электрод с V-образной выемкой

R — свеча имеет сопротивление для подавления радиопомех R — защитное сопротивление

X — защитное сопротивление от угара электрода

Y — вынесенный изолятор

L — особо вынесенный изолятор

D — вынесенный изолятор и 2 боковых электрода

T — вынесенный изолятор и 3 боковых электрода

G — не вынесенный электрод и сплошной электрод по периметру

LG — особо вынесенный изолятор и сплошной электрод по периметру

Z — 2 вспомогательных электрода на изоляторе и сплошной по периметру

TX — 1 вспомогательный электрод на изоляторе и 3 боковых

LT — особо вынесенный изолятор и 3 боковых электрода

К — опорная поверхность коническая

В — тепловой конус изолятора выступает из корпуса внутрь камеры сгорания

По марке автомобиля

Выбор свечей зажигания, как и остальных запасных частей автомобиля, следует начинать с технических характеристик на авто. Их можно найти в технической документации автомобиля, где производитель всегда указывает комплектующие и предоставляет варианты их замены. С другой стороны, бренды, выпускающие свечи, тоже конструируют их не для единичной серии, а стараются выполнить модель унифицированной для разных марок машин.

Кроме этого, на рынке появляются новые предложения, но их не будет в списке рекомендованных в вашем техническом руководстве. Если по каким-то причинам вас не устраивают те свечи, которые установлены сейчас, или они уже отработали свой ресурс и требуется их замена, можно ознакомиться с доступным ассортиментом, если реализовать поиск по марке автомобиля. Для этого понадобятся дополнительные сведения:

модель машины; тип и объём двигателя; год выпуска; модификация (если есть).

Поиск можно осуществлять:

по каталогам автопроизводителей; по каталогам производителей свечей; онлайн на специализированных ресурсах; онлайн на сайтах крупных интернет-магазинов.

Ознакомьтесь с рейтингом свечей для газа.

По заводскому номеру автомобиля

Поиск запасных частей по заводскому номеру необходим только тогда, когда нужна полная идентификация характеристик автомобиля. Такая необходимость может возникнуть, если модификация машины очень редкая и производитель выпустил её ограниченной партией. Для относительно новых моделей такой вариант подбора также возможен, особенно если машина покупалась не в автосалоне. Так, новый владелец может достоверно убедиться, что под капотом у него установлены свечи, которые соответствуют заявленным характеристикам конкретной модели автомобиля.

Подбор по VIN применим в полной мере ко всем автобрендам. Методология поиска по VIN весьма похожа на запросы для поисковой системы в интернете. В индивидуальном коде автомобиля зашифрованы технические данные, которые тесно переплетаются со спецификациями запасных частей. Если автовладелец не знает или не уверен в технических параметрах машины, искомую свечу можно найти с исключительной точностью.

Читайте подробнее для чего нужны свечи зажигания в автомобиле.

Поиск по вин-коду можно проводить несколькими способами:

в специализированных сервисах по поиску запасных частей (задаётся заводской номер машины); на поисковых онлайн-ресурсах в интернет-магазинах; по каталогу или поиску в специализированных сервисных центрах.

Советы по подбору свечей

Непродуманный подход к приобретению свечей зажигания способен привести к серьёзной поломке автомобиля.

Вот несколько правил подбора, которые уберегут вас от ошибок:

Технические характеристики вашей машины — это главный критерий выбора. По марке автомобиля, VIN-коду, типу и объёму двигателя определите те изделия, которые будут актуальны. Не стремитесь к покупке дорогих платиновых или иридиевых свечей, если вы водитель бюджетной машины с карбюраторным двигателем или совершаете только поездки по городу на небольшие расстояния. Эти модели перспективны на других типах автомобилей, поэтому на вашем они не раскроют своих преимуществ. Выберите что-нибудь среднее по цене/качеству. Следуйте рекомендациям производителя авто по интервалу замены свечей зажигания. Если вам нужно производить замену каждые 40 тыс. км, то покупать модель с ресурсом пробега в 100 тыс. км не имеет смысла. Всегда производите замену всего комплекта одновременно, в противном случае вы обеспечите себе подтраивание двигателя через небольшой промежуток времени. Продукция известных брендов должна быть предпочтительнее товара малознакомых производителей. Убедитесь, что на упаковке изделия упоминается ваша модель автомобиля. Остерегайтесь подделок. Прежде чем приобрести новые свечи, осмотрите упаковку на предмет целостности, не постесняйтесь вскрыть её при продавце и проверить чёткий отпечаток маркировки производителя, качество резьбы, соосность электродов, цельность и однородность покрытия керамического изолятора (2 половинки — подделка). Корпус должен быть матовым. Воспользуйтесь прибором для проверки, если он имеется в торговой точке. Испытание — это не работа в реальных условиях, но откровенный брак выявит.

Узнайте как часто нужно менять свечи зажигания в автомобиле и почему появляется нагар на свечах зажигания.

ТОП-10 лучших свечей зажигания

Рейтинг лучших изделий составляется каждый год, опираясь на оценку экспертов и отзывы автовладельцев. Последние его результаты таковы:

Eyiem 77 00 500 168.Denso K20XTR.Beru Z193.Bosch FR7LDC Plus.NGK BKR6EK.Denso PK20PR-P8.NGK BKR6EIX.Brisk Premium LOR15LGS.Beru Ultra-X 49.Bosch WR7DP.

Старайтесь подбирать свечи зажигания, исходя из рекомендаций производителей автомобилей или их специализированных сервисных центров. В этом случае можно быть уверенными, что для вашей машины будут выбраны оптимальные технические параметры и лучшее предложение от производителей, которое оправдает ваши ожидания от покупки.