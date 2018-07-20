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Производственное здание по выпуску металлоизделий построят в Электростали
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Производственное здание по выпуску металлоизделий построят в Электростали 

РИА Новости 55 минут назад
Фото: РИАМО
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Министерство строительного комплекса Подмосковья выдало разрешение на строительство производственного здания по выпуску металлических изделий и сборке технологического оборудования в городском округе Электросталь, сообщает ведомство со ссылкой на его главу Руслана Тагиева.
"На площади более 2,4 тысячи квадратных метров разместятся производственная, складская, административно-бытовая зоны, а также сопутствующая коммунальная и инженерная инфраструктура", — говорится в сообщении.
Пресс-служба отмечает, что на прилегающей территории будут обустроены подъездные пути, стоянка для грузового транспорта и места для разгрузочно-погрузочных работ. Застройщиком, по данным ведомства, выступает ООО «Производственный комплекс „ВЕГА“. Объем инвестиций в проект составит порядка 100 миллионов рублей.
»После ввода объекта в эксплуатацию будет создано 35 новых рабочих мест. Срок действия разрешения на строительство — до января 2020 года", — говорится в сообщении.
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