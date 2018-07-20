Крупнейшая авиакомпания Юга России открыла рейсы из Краснодара в Омск

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 июля. / ТАСС /. Крупнейшая авиакомпания Южного федерального округа «Азимут» запустила новые рейсы в Омск из Краснодара , сообщает в пятницу пресс-служба перевозчика.

"Авиакомпания Азимут начала обслуживание нового направления из Краснодара в Омск", — говорится в сообщении.

Полеты будут совершаться два раза в неделю по четвергам и субботам.