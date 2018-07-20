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Крупнейшая авиакомпания Юга России открыла рейсы из Краснодара в Омск
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Крупнейшая авиакомпания Юга России открыла рейсы из Краснодара в Омск 

ТАСС 1 час назад
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 июля. /ТАСС/. Крупнейшая авиакомпания Южного федерального округа «Азимут» запустила новые рейсы в Омск из Краснодара, сообщает в пятницу пресс-служба перевозчика.
"Авиакомпания Азимут начала обслуживание нового направления из Краснодара в Омск", — говорится в сообщении.
Полеты будут совершаться два раза в неделю по четвергам и субботам.
Авиакомпания «Азимут» выполняет рейсы из Ростова-на-Дону в Махачкалу, Сочи, Санкт-Петербург, Москву, Самару, Новосибирск, Казань и другие города. Является базовым перевозчиком нового аэропорта Ростова-на-Дону Платов и аэропорта Краснодара Пашковский. Как сообщал исполнительный директор авиакомпании Эдуард Теплицкий, авиакомпания планирует в 2018 году перевезти около 730 тыс. пассажиров.
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