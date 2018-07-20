Как показал себя бомбардировщик СУ-24 в боевой обстановке

В 1970 году в воздух поднялся первый борт фронтового бомбардировщика Су-24. Историю его создания и летных испытаний нельзя назвать безоблачной, но на выходе получилась машина, которой Россия гордится и сегодня.

Первый

Создание Су-24 — история инноваций. Впервые в истории советской авиации разрабатывался не самолет, а авиационный комплекс — заново проектировалась машина, двигатели для нее и вооружение. Бортовое оборудование также создавалось как комплекс. Новый Су разрабатывался вокруг первой комплексной системы авиационного электронного оборудования Советского Союза с бомбоприцелом, системой управления вооружением и навигационным комплексом, связанными с помощью компьютера. Су-24 являлся также первым советским самолетом, оснащенным катапультируемым при нулевой скорости и нулевой высоте креслом К-36Д, он имел командную систему катапультирования, которая могла быть приведена в действие любым членом экипажа.

Аварии

Создание инновационной машины не могло быть безаварийным. В случае с Су-24 аварии преследовали проект одна за одной. Это было связано с применением новых материалов и технологий. Так, при сдаче одного из первых серийных самолетов из-за того, что лопатки компрессора вытянулись под действием нагрузок и чиркнули по корпусу возник титановый пожар. В месте касания температура мгновенно подскочила и в условиях избытка кислорода металл вспыхнул. При горении титана температура достигает 3000 градусов по Цельсию, это и привело к быстрому разрушению самолета. Экипаж покинул машину, но штурман при этом погиб. Су-24 считается сложной для пилотирования машиной. Уже при проведении лётных испытаний было потеряно 14 Су-24 и Су-24М. После принятия самолёта на вооружение ежегодно происходило 5-6 аварий и катастроф. По свидетельству заместителя главнокомандующего ВВС РФ Виктора Кота, на 1998 год самолёт Су-24 был наиболее аварийным летательным аппаратом в российской военной авиации

Безопасность

Высокая аварийность Су-24 предполагала создание новых систем безопасности, которые опять же были инновационными. Так, впервые в отечественной практике для двухместных самолетов такого класса, на Су-24 была применена схема расположения экипажа «рядом» и новые унифицированные катапультные кресла типа К-36Д, обеспечивающие спасение во все диапазоне высот и скоростей полета, включая взлетно-посадочные режимы.

Секретность

Су-24 создавался в условиях повышенной секретности. Первое официальное заявление о существовании в СССР нового ударного самолета было сделано председателем комитета начальников штабов вооруженных сил США адмиралом Томасом Мурером только в начале 1974 года. Первые публикации о Су-24 в зарубежной печати появились в 1976 году, но это были догадки и теоретические рассуждения о возможностях самолета, которому было присвоено кодовое обозначение НАТО «Fencer» (фехтовальщик), отталкивающиеся от информации о западных аналогах (F-111 и «Торнадо»). До середины 80-х годов ни одна фотография Су-24 не попадала на страницы открытой печати. Рассекречивание самолета связано с участием машин в Афганской войне.

Уникальность

Су-24МР не имеет среди зарубежных фронтовых разведчиков аналогов по комплексности получаемой развединформации. Например, на самолетах RF-4C, составляющих основу тактической разведывательной авиации ВВС США, используются ИК станция AN/AAS-18, РЛС бокового обзора AN/APQ-102, несколько АФА для плановой и перспективной съемки с больших и малых высот. Для радиотехнической разведки используются подвесные системы AIL AN/ALQ-61 или Литтон AN/ALQ-125, но отсутствуют средства лазерной и радиационной разведки. Американский разведчик, более легкий и с крылом фиксированной стреловидности, существенно уступает Су-24МР в дальности полета и скорости на малых высотах.

Боевое крещение

Весной 1984 года Су-24 получил боевое крещение в Афганистане . «Чистые» Су-24 из 149-го Гвардейского Краснознаменного и Су-24М из 149-го бомбардировочных авиаполков приняли участие в апрельском ударе по «логову» Панжшерского Льва Ахмад-Шаха Масуда. Су-24 оказался единственной машиной фронтовой бомбардировочной авиации, способной нести особо мощные «фугаски» калибра 1500 кг. Афганская операция 1984-го года подтвердила очевидные преимущества суховского бомбардировщика — возможность работы по удаленным целям с тыловых баз и высокую всепогодность.

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