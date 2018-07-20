«Жаль, что парик»: Роуз Макгоуэн примерила длинные волосы

Известная американская актриса Роуз Макгоуэн вновь дала повод говорить о себе. Она записала странный видеоролик, в котором предстала в образе длинноволосой красавицы. Оказалось, что знаменитость вовсе не нарастила шевелюру, как сразу подумали многочисленные поклонники, а использовала более простой способ перевоплощения.

За микроблогом 44-летней звезды сериала «Зачарованные» Роуз Макгоуэн следят сотни тысяч подписчиков. У нее много фанатов и хейтеров, которые упрекают за «излишнюю эксцентричность». Актриса получила много негатива в свою сторону, когда рассказала об изнасиловании продюсером Харви Вайнштейном и теперь продолжает борьбу с кинематографистом и харассментом в целом, организовав целое общественное движение. Примечательно, что в последнее время некогда женственный стиль Роуз претерпел существенные изменения. Она ранее появлялась на экране с длинными темными, а затем рыжими волосами. Теперь же ее голову украшает короткая стрижка и многие просят отрастить или нарастить роскошные локоны, которыми она обладала в прошлом. Публикация от Rose McGowan (@rosemcgowan) 18 Июл 2018 в 10:31 PDT В новом ролике, которым поделилась артистка, можно увидеть ее с длинными светлыми волосами. Не успели пользователи сети похвалить ее за смену имиджа в лучшую сторону, как она… сняла парик. «Оставайся собой», — указала в новом посте актриса.

Разочарованию почитателей Макгоуэн не было предела и они не скрывали своего негодования: «Как? Зачем? Тебе лучше с волосами длинными, верни их на место!» «А я считаю, что зря так коротко постриглась, раньше было куда красивее». «Поразительно, тебе и без волос красиво, просто черты лица яркие!» «Примерила парик — красиво, отрасти свои! Коротка стрижка уже не в моде». «Очень славная, но странное поведение, как будто не в себе». «Не понимаю, в чем суть такого преобразования… Жаль, что парик, а не твои волосы».

Роуз Макгоуэн уже довольно давно носит короткую стрижку, но она предпочитала свой собственный оттенок волос, а недавно поразила переменой образа, сильно высветлив их.