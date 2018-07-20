Диагональную разметку 30 пешеходных переходов обновят в Москве до конца лета

Комплекс городского хозяйства продолжает работы по нанесению диагональной разметки, до конца лета 2018 г. ее обновят на 30 пешеходных переходах. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«До конца лета специалисты ГБУ «Автомобильные дороги» обновят 30 диагональных пешеходных переходов по всей Москве общей площадью порядка 4 тыс. кв. м», — отметил П. Бирюков.

Уточняется, что на перекрестках с диагональной разметкой установлены специализированные дорожные знаки и светофоры с выделенной пешеходной фазой, то есть зеленый свет для пешеходов загорается на всех направлениях одновременно. Такие «зебры» не только обеспечивают дополнительную безопасность дорожного движения, но и экономят время как пешеходов, так и автомобилистов, исключая задержки на проезжей части.

Дорожная маркировка наносится термопластиком. Поверхность краски дополнительно покрывается микроскопическими стеклянными шариками для создания светоотражающего эффекта, который позволяет видеть дорожные полосы в любое время суток. Первые 10 диагональных пешеходных переходов появились в столице в 2015 г. Эксперимент признали успешным, и к настоящему моменту количество таких «зебр» увеличилось в три раза.

Всего в 2018 г. горизонтальную дорожную разметку планируется нанести и обновить на 4 тыс. 200 объектах улично-дорожной сети (улицы, переулки, проезды, площади и так далее), что составляет свыше 2,9 млн кв. м. В том числе специалисты ГБУ «Автомобильные дороги» разметят 10 тыс. 116 остановок общественного транспорта, обновят и нанесут 19 тыс. 271 наземных пешеходных переходов.