Criteo инвестирует 20 млн евро в создание лаборатории искусственного интеллекта

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Компания Criteo объявила о создании лаборатории искусственного интеллекта — Criteo Al Lab, которая будет располагаться в Париже. Инвестиции в реализацию этого проекта составят 20 миллионов евро в течение трех лет. Лаборатория будет заниматься исследованиями, связанными с созданием моделей глубокого обучения, ориентированными на пользователя и простыми для интерпретации.

Criteo планирует в том числе инвестировать в кадры и в инфраструктуру, чтобы стать лидером в области использования технологий глубокого обучения в рекламе. Лаборатория Criteo AI Lab будет проводить эксперименты, которые помогут сформировать отраслевые стандарты для измерения результатов работы, позволят выработать передовые практики, а также поднимут вопрос об ответственном использовании данных.

Сотрудники лаборатории под руководством Суджу Раджана, вице-президента и директора Criteo по исследованиям, будут проводить эксперименты вместе с заказчиками и партнерами, а результаты исследований публиковать для продвижения инноваций в масштабах всей отрасли.

Джей Би Рудель, главный исполнительный директор Criteo

Criteo располагает огромными массивами данных и вычислительными ресурсами, которые объединяются с культурой инноваций и талантливыми сотрудниками. На наш взгляд, это идеальное сочетание факторов, необходимых для достижения успеха в области искусственного интеллекта. Я горжусь тем, что Criteo превратила Париж в международный хаб, который будет изучать возможности применения искусственного интеллекта в рекламных технологиях.

Благодаря новой лаборатории Criteo сможет расширить границы технологий глубокого обучения и искусственного интеллекта, рассказать участникам отрасли о преимуществах технологий, а также разрабатывать образовательные ресурсы, учебные материалы и публиковать результаты исследований. Кроме того, сотрудники Criteo будут публиковать результаты своих исследований на различных открытых форумах, а также предоставят доступ к исходным кодам своих программных инструментов.

Суджу Раджан, вице-президент и директор по исследованиям в Criteo

Онлайн-реклама, будучи ключевой экономической моделью, лежащей в основе Интернета, постоянно развивается. Чтобы своевременно реагировать на эти изменения, нам необходимо опираться на результаты фундаментальных исследований новых принципов, моделей и алгоритмов.

Для достижения целей, поставленных при создании лаборатории, Criteo намерена расширить свое присутствие во Франции, а также привлекать специалистов мирового уровня для разработок в области искусственного интеллекта. Перед лабораторией Criteo AI Lab стоит задача изменить характер взаимодействия между потребителями, рекламодателями и издателями. Соединяя теорию с практикой, Criteo создает новое поколение технологий цифровой рекламы, которые будут охватывать более миллиарда пользователей интернета.

Для достижения целей, поставленных при создании лаборатории, Criteo намерена расширить свое присутствие во Франции, а также привлекать специалистов мирового уровня для разработок в области искусственного интеллекта.

Перед лабораторией Criteo AI Lab стоит задача изменить характер взаимодействия между потребителями, рекламодателями и издателями. Соединяя теорию с практикой, Criteo создает новое поколение технологий digital-рекламы, которые будут охватывать более миллиарда пользователей интернета.