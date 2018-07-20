Екатеринбуржцам на несколько дней отключат телевидение и радио 

Екатеринбуржцы несколько дней будут оставаться без телевидения и радио. Как сообщили в Свердловском областном радиотелевизионном телепередающем центре, это связано с тем, что на Луначарского будут красить телевизионную башню.
С 23 по 27 июля, с 30 июля по 2 августа, с 6 по 9 августа с 9:00 до 17:00 будут отключаться каналы 46 ТВК, пакет программ РТРС-1 (Первый канал, «Россия-1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург — Пятый канал», «Россия-24», «Россия-К», «Карусель», «ТВ Центр», «Общественное телевидение России».), 60 ТВК, пакет программ РТРС-2 («Рен ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда», МИР, ТНТ, «Муз-ТВ»), 3 ТВК (Первый канал), 7 ТВК («Россия 1» + ГТРК «Урал»), 8 ТВК (НТВ), 10 ТВК (10 Канал + «Матч ТВ»), 12 ТВК (телеканал «Че»).
Отключения коснутся и радиопрограмм. Но если погода в какой-то день не позволит проводить работы на башне, телерадиопрограммы отключаться не будут.