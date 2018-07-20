Екатеринбуржцам на несколько дней отключат телевидение и радио

Екатеринбуржцы несколько дней будут оставаться без телевидения и радио. Как сообщили в Свердловском областном радиотелевизионном телепередающем центре, это связано с тем, что на Луначарского будут красить телевизионную башню.

Отключения коснутся и радиопрограмм. Но если погода в какой-то день не позволит проводить работы на башне, телерадиопрограммы отключаться не будут.