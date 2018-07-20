Ещё
Екатеринбуржцам на несколько дней отключат телевидение и радио
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Екатеринбуржцам на несколько дней отключат телевидение и радио 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Екатеринбуржцы несколько дней будут оставаться без телевидения и радио. Как сообщили в Свердловском областном радиотелевизионном телепередающем центре, это связано с тем, что на Луначарского будут красить телевизионную башню.
С 23 по 27 июля, с 30 июля по 2 августа, с 6 по 9 августа с 9:00 до 17:00 будут отключаться каналы 46 ТВК, пакет программ РТРС-1 (Первый канал, «Россия-1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург — Пятый канал», «Россия-24», «Россия-К», «Карусель», «ТВ Центр», «Общественное телевидение России».), 60 ТВК, пакет программ РТРС-2 («Рен ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда», МИР, ТНТ, «Муз-ТВ»), 3 ТВК (Первый канал), 7 ТВК («Россия 1» + ГТРК «Урал»), 8 ТВК (НТВ), 10 ТВК (10 Канал + «Матч ТВ»), 12 ТВК (телеканал «Че»).
Отключения коснутся и радиопрограмм. Но если погода в какой-то день не позволит проводить работы на башне, телерадиопрограммы отключаться не будут.
e1.ru: последние новости
«Как жить без горячей воды?»: в Арамиле и соседних посёлках на две недели отключат газ Маршрут выходного дня: сибирская каторга, путь Ермака и Конёк-горбунок в Тобольске Энергетики попросили екатеринбуржцев поменять батареи перед отопительным сезоном
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России141
Умерла жена Высоцкого47
Украине посоветовали «вычерпать» Азовское море129
Путин предложил референдум в Донбассе1305
Караченцова попросили забрать жену из психушки51
Видео
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
01:02
Пока вы спали: У россиян предложили занять денег
Общество
00:25
В России выпал снег
Погода Общество
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:12
В отеле мороженое продают за 1500 долларов
Общество
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
00:33
Рудова закрутила роман с 19-летним сыном миллиардера
Шоу-бизнес
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение