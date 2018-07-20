Павел Безручко: «Это конкурс возможностей и талантов»

Павел Безручко : «Это конкурс возможностей и талантов»С 12 июня в Дагестане открылся прием заявок на участие в конкурсе управленцев «Мой Дагестан».

Уже на следующий день после объявления конкурса активно нарастало число заявок, направленных на сайт нового кадрового конкурса.

Несмотря на объём информации, представленной как на сайте конкурса, так и в региональных СМИ, дагестанцев интересует ряд других вопросов.

Руководитель блока оценочных мероприятий конкурса «Мой Дагестан» Павел Безручко рассказал подробнее об организации управленческого резерва и критериях отбора корреспонденту РИА «Дагестан»

Безручко акцентировал внимание на том, что цель конкурса — помочь людям с управленческими способностями реализовать свои возможности и применить их в профессиональной стезе в России

«Назначения возможны, но не являются целью, строго говоря. Это конкурс возможностей для талантов», — говорит собеседник.

Первоначальный этап — подача заявки на конкурс. Данный шаг позволит руководству конкурса рассмотреть заявителя с точки зрения исправности документов и соответствия требований, указанных при подаче анкеты. Важные критерии — российское гражданство, наличие уровня системы высшего образования специалитет или магистратура и отсутствие судимости.

Далее, как сообщает Безручко, после прохождения первого этапа, необходимо пройти следующее задание:

«На дистанционном этапе лучшие участники отбираются на основе тестирования потенциала и оценки их эссе».

И только при отборе конкурсантов в финал проводится очная оценка. Участникам необходимо выполнить ряд заданий, которые продемонстрируют их навыки в управленческой компетенции.

Независимые эксперты будут оценивать проявленные знания.

Те личности, которых можно будет именовать победителями финала, должны будут пойти на индивидуальное интервью. Такая практика необходима, чтобы понять мотивацию кандидата.

Завершающим этапом является собеседование с работодателем, обсуждение конкретных возможностей сотрудничества.

Также собеседник отметил, что «Мой Дагестан» является первым региональным конкурсом, который проводится с участием АНО «Россия — страна возможностей».

По его мнению, особенность данного конкурса заключается в наборе должностей, для которых ищется кадровый резерв.

Напомним, прием заявок на конкурс завершится 29 июля. Теперь подача заявки стала возможна и в Многофункциональных центрах региона.