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Завершился набор заявок по развитию взаимодействия между Калининградской областью и Польшей
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Завершился набор заявок по развитию взаимодействия между Калининградской областью и Польшей 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
В рамках программы о сотрудничестве «Россия-Польша» было принято больше ста предложений от партнеров обеих сторон. Среди приоритетных проектов сохранение исторического наследия, развитие туризма и культуры. Они будут реализованы как в Калининградской области, так и в соседних польских регионах.
Алла Иванова, руководитель областного агентства по международным и межрегиональным связям:
— Помимо такого общего набора заявок, была опция крупномасштабных проектов, которые согласовываются двумя сторонами. У нас в списке было шесть проектов. Это велодорожка, это набережная в Светлом на водно-туристическом пути, ей 70, это дорожные работы в Гусеве и очистные сооружения в Рыбачьем и в Янтарном.
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