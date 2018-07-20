Завершился набор заявок по развитию взаимодействия между Калининградской областью и Польшей 

В рамках программы о сотрудничестве «Россия-Польша» было принято больше ста предложений от партнеров обеих сторон. Среди приоритетных проектов сохранение исторического наследия, развитие туризма и культуры. Они будут реализованы как в Калининградской области, так и в соседних польских регионах.
Алла Иванова, руководитель областного агентства по международным и межрегиональным связям:
— Помимо такого общего набора заявок, была опция крупномасштабных проектов, которые согласовываются двумя сторонами. У нас в списке было шесть проектов. Это велодорожка, это набережная в Светлом на водно-туристическом пути, ей 70, это дорожные работы в Гусеве и очистные сооружения в Рыбачьем и в Янтарном.