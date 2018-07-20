В Саратове квартирант признался в убийстве приютившего его приятеля

Инцидент произошел 17 июля в доме на улице 2-й Прокатной. В указанный день мужчина решил скоротать свой досуг за распитием спиртного совместно с хозяином квартиры. Как выяснилось, собственник приютил приятеля у себя на некоторое время. Во время застолья между собеседниками возник конфликт. Согласно показаниям обвиняемого, его возмутил бардак, который устроил в доме хозяин жилища. В ходе словесной перепалки мужчина решил жестоко расправиться со своим оппонентом и нанес ему множественные удары по голове и туловищу, после чего отправился спать. Утром злоумышленник обнаружил своего товарища мертвым. Осознав свою вину, он сообщил о случившемся в следственный отдел по Ленинскому району Саратова «Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа обнаружила в квартире тело мужчины с признаками насильственной смерти. Причиной летального исхода стала тупая травма тела с повреждением костей скелета и внутренних органов», — сообщил представитель пресс-службы регионального СУ СКР Против злоумышленника было возбуждено уголовное дело. В настоящий момент он находится под стражей. Расследование продолжается. Фото: Е. Поторочин/ ФедералПресс