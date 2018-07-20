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Disney показал заставку сериала о дружбе девочки и лягушки
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Disney показал заставку сериала о дружбе девочки и лягушки 

Tlum.ru 1 час назад
Фото: Tlum.ru
Студия Disney на фестивале Comic-Con показала заставку своего нового мультсериала «Амфибия». Это будет история о 13-летней девочке по имени Анна, которая попадает в выдуманный мир Amphibia.
В этом мире своей скучной сельской жизнью живет разумный лягушачий народ. Анна подружится с лягушонком по имени Сприг, научится думать о других и станет настоящим героем. Режиссер сериала Мэтт Брэйли раньше работал над «Гравити Фолз», так что ожидания от мультсериала соответствующие.
Выходить новый мультфильм начнет в 2019 году, точной даты выхода пока не называли, других подробностей тоже не расскрывали. Так что смотрим заставку (пока она есть только в таком качестве) и ждем новостей.
Источник: Disney TV Animation News
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