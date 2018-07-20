Агрессивный «верёвочник» на пляже во Владивостоке угрожал журналистам

«Если не уберешь [камеру], я сам тебя уберу».

Неизвестный мужчина, который участвует в сборе денег с отдыхающих на пляже бухты Парис на острове Русский во Владивостоке , при беседе с корреспондентом ГТРК «Владивосток» и оператором угрожал им. Об этом сообщает инстаграм телеканала.

«В соцсетях Владивостока появилась информация о том, что на Русском острове верёвочники берут деньги за пляжный отдых. Съемочная группа выехала на пляж в бухте Парис и решила познакомится с охраной, которая якобы имеет документы, дающие право на поборы. Однако нормального диалога не получилось, а вместо бумаг начались угрозы в адрес нашего оператора, посыпались и оскорбления корреспондента. По этических соображениям вынуждены вырезать нецензурные слова, но видео и так передаёт агрессивный настрой «хозяев пляжа», — говорится в сообщении.

«Если не уберешь [камеру], я сам тебя уберу», — сказал в один из моментов неизвестный мужчина оператору, отвернув руками его камеру.

О ситуации в бухте Парис

Документов при этом им не предоставили.

Ранее сообщалось, что на пляже в бухте Парис во Владивостоке неизвестные потребовали с отдыхающих 6000 рублей за отдых с пятницы по воскресенье.

Как передает инстаграм-паблик dps_control, жители Приморья прибыли сюда в пятницу, 13 июля. Они заплатили на въезд на пляж 100 рублей, при этом им не предоставили каких-либо документов.

«Готовились садиться за стол, как подошел парень, спортивного телосложения, вроде азербайджанец, попросил мужчин отойти с ним поговорить. Парень начал требовать оплату в размере 1000 рублей с палатки, за три дня отдыха, так как мы собирались остаться до воскресенья, с нас потребовали 6000 рублей. На что мы попросили показать нам прейскурант или договор аренды, в котором прописано про оплату. Парень попросил пройти с ним на проходную, но и там никаких документов не оказалось. На что мой муж сказал, что платить отказывается, а работник пляжа намекнул, что мы тут до воскресения и если не заплатим, будут проблемы», — рассказала отдыхающая.

В итоге они заплатили 1000 рублей. «Оплатили, так как не хотелось портить себе отдых, но больше туда ни ногой», — заключила девушка.

Между тем, как напоминает прокуратура , каждый гражданин, любой житель города Владивостока, Приморского края имеет право свободного и бесплатного доступа к морским, речным и озерным пляжам, расположенным у водных объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Любое действие, направленное на препятствование либо взимание платы — незаконно.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства, причаливания плавучих средств, а также бесплатно использовать эти водные объекты для личных и бытовых нужд.

Ширина береговой полосы этих водных объектов составляет 20 метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, — в этом случае ширина береговой полосы составляет пять метров.