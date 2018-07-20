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Смольный ищет возможность восстановить фонтан в Любашинском саду на год раньше
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Смольный ищет возможность восстановить фонтан в Любашинском саду на год раньше 

АСН-Инфо 1 час назад
Фото: АСН-Инфо
Комитет по энергетике Северной столицы и Водоканал Санкт-Петербурга ищут возможность восстановить фонтан в Любашинском саду к 85-летию Калининского района, т.е. на год раньше запланированного срока.
Об этом сообщил председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андрей Бондарчук в ответе на запрос депутата Законодательного собрания от фракции «Справедливая Россия» Надежды Тихоновой.
В рамках действующей адресной программы в 2020-2021 годах запланировано проектирование фонтана, а строительные работы должны завершиться в 2022 году. При этом в 2021 году Калининский район будет праздновать 85-летие.
Андрей Бондарчук напомнил, что фонтан на улице Замшина был передан Водоканалу в 2011 году, объект находился в аварийном состоянии, без инженерных коммуникаций, с поврежденным гидроизоляционным слоем по всей поверхности чаши. «Планируется разработать новый дизайн-проект фонтана в соответствии с архитектурными решениями создания парковой зоны. Предварительные эскизные проекты, подготовленные студентами Смольного института Российской академии образования, были рассмотрены на совещании 7 июня 2018 года. На этом совещании были сформулированы совместные решения о возможности устройства на месте существующей чаши — фонтана меньшего размера и заполнения остальной площади элементами благоустройства. Ориентировочная стоимость работ по проектированию и реконструкции фонтана — 70 млн рублей», — говорится в письме.
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