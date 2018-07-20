Смольный ищет возможность восстановить фонтан в Любашинском саду на год раньше

Комитет по энергетике Северной столицы и Водоканал Санкт-Петербурга ищут возможность восстановить фонтан в Любашинском саду к 85-летию Калининского района, т.е. на год раньше запланированного срока.

Об этом сообщил председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андрей Бондарчук в ответе на запрос депутата Законодательного собрания от фракции «Справедливая Россия» Надежды Тихоновой.

В рамках действующей адресной программы в 2020-2021 годах запланировано проектирование фонтана, а строительные работы должны завершиться в 2022 году. При этом в 2021 году Калининский район будет праздновать 85-летие.