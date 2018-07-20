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В Башкирии более 1,5 тысяч семей обеспечат жильем
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В Башкирии более 1,5 тысяч семей обеспечат жильем 

ГОРОБЗОР.РУ 1 час назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
Фонд жилищного строительства Башкирии планирует ввести 88,3 тысячи квадратных метров жилья. Как сообщает Госкомитет РБ по строительству и архитектуре, это обеспечит недвижимостью 1 564 семьи.
Основная доля приходится на Уфу. В городе готовятся к сдаче 8 домов, что обеспечит жильем более 1,2 тысяч семей. Дома сдаются в жилых комплексах «Глумилино», «Иремель», «Бульвар», «Кольцо», «Зеленый берег» и «Сочинский».
— Кроме того, скоро будет готов жилой дом в Октябрьском для 168 семей площадью 9201,44 квадратных метров. В Стерлитамаке 64 семьи получат свои квартиры, сдается жилой дом площадью 3476,88 квадратных метров, — говорится в заявлении.
Помимо прочего, по республиканской социальной программе «Домокомплект» 50 семей получат дома уже в этом году.
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