В Башкирии более 1,5 тысяч семей обеспечат жильем

Фонд жилищного строительства Башкирии планирует ввести 88,3 тысячи квадратных метров жилья. Как сообщает Госкомитет РБ по строительству и архитектуре, это обеспечит недвижимостью 1 564 семьи.

Основная доля приходится на Уфу . В городе готовятся к сдаче 8 домов, что обеспечит жильем более 1,2 тысяч семей. Дома сдаются в жилых комплексах «Глумилино», «Иремель», «Бульвар», «Кольцо», «Зеленый берег» и «Сочинский».

— Кроме того, скоро будет готов жилой дом в Октябрьском для 168 семей площадью 9201,44 квадратных метров. В Стерлитамаке 64 семьи получат свои квартиры, сдается жилой дом площадью 3476,88 квадратных метров, — говорится в заявлении.

Помимо прочего, по республиканской социальной программе «Домокомплект» 50 семей получат дома уже в этом году.

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