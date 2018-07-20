В реестр недобросовестных поставщиков детского питания нужно включить и юридические, и физические лица ‐ Рожнов

До конца 2018 года в России планируется принять закон о детском питании. Среди содержащихся в нем нововведений — обязательное чипирование продуктов и введение их в рацион школьных столовых. Также в РФ будет создан реестр недобросовестных поставщиков, а надзорные организации получат право проводить внеплановые проверки школ и организаторов питания учеников.

Как отметил председатель Комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Олег Рожнов , тема детского питания уже дважды поднималась в рамках круглых столов регионального парламента. «В Подмосковье были случаи, когда у дети из-за фальсифицированного и некачественного питания попадали с отравлением в больницу. По результатам разбирательства организации, поставившие некачественные продукты, внесены в список недобросовестных поставщиков», — рассказал Рожнов.

В мае в Мособлдуме прошло заседание профильных комитетов по данной теме, с участием межкомитетской группы Совета Федерации , института отраслевого питания, которые занимались подготовкой проекта федерального закона. По итогам заседания со стороны Мособлдумы был представлен целый ряд предложений в законопроект.

«Реестр недобросовестных поставщиков обязательно должен быть, — подчеркнул Олег Рожнов. Важно, чтобы это был реестр не только юридических, но и физических лиц. Учредители компании, которая поставила некачественную продукцию, должны также попасть в этот реестр, чтобы другая созданная ими организация с другим названием или организационно-правовой формой не была допущена к детскому питанию».

По его словам, при маркировке продукции важно учесть и плюсы, и минусы, возникающие при реализации этого положения закона. «Первый вопрос — не повлечет ли это удорожание продукции. „Чипирование“, как мне известно, стоит денег, но возможно QR-коды, либо штрих-коды, должны быть. Чтобы любой человек, и не только проверяющий, мог с помощью смартфона увидеть всю информацию о производителе, сроках изготовления того или иного продукта», — заявил Рожнов.

Кроме того, он отметил, что проверки нужны, но они не должны мешать работе. «Относительно внезапных проверок, важно чтобы это не повлекло другую крайность, когда в школу постоянно будут приходить проверяющие инстанции и мешать работе. Проверять, безусловно, нужно, в том числе с участием родителей, но тогда, когда есть какие-то жалобы и проблемы. Если в муниципальном образовании есть отлаженная система, проверенный временем поставщик, а родители и дети довольны, проверки не должны проводиться часто и внезапно», — рассказал парламентарий.

Олег Рожнов добавил, что в Московской области проводится регулярный мониторинг по выявлению фальсифицированной продукции. В 2014 году был принят региональный закон, где прописаны требования к детскому питанию. В 2016 году были разработаны единые требования к качественным и иным характеристикам товаров. Эти требования были рекомендованы всем учреждениям образования при проведении закупок. Кроме этого, в 2016–2017 годах был проведен конкурс на лучшее типовое школьное меню, и пять победивших типовых меню были рекомендованы школам.

«Работа в части детского питания в регионе ведется системно. Для федерального закона мы также озвучили и передали все свои предложения. Мы говорили о том, что победитель конкурса не должен передавать работу субподрядчикам. А также о том, что должен проводиться не аукцион, а закрытый конкурс. Потому что на аукционе главным критерием является цена, что в части детского питания неправильно. Теперь федеральный законодатель должен это все прописать, а мы будем мониторить, как это работает на практике» — сказал Олег Рожнов.