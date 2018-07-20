Дорожный обход Чусового готов практически на 70%

Как сообщает пресс-служба администрации губернатора региона, обход выведет транзитный грузовой транспорт из города. Комментируя ход строительства Решетников отметил, что развитие транспортной инфраструктуры — вопрос жизни для Чусового, его окрестных территорий и ближайших городов ( Губахи Гремячинска ).

«Мы понимаем, что промышленные предприятия запланировали и реализуют достаточно амбициозные программы развития, значит, и нагрузка на транспортную систему здесь возрастет. Поэтому важно развитие и автодорожной системы, и железнодорожной. Кроме того, в ближайшее время нам предстоит определить приоритеты дорожного строительства на 3–5 лет».

Также в городе сейчас реконструируется железнодорожный вокзал и локомотивное депо.

Стоимость проекта оставляет более 107 тыс. человек. Стоимость строительства превышает 123 млн рублей. Завершить работы в ОАО «РЖД» планируют в следующем году.

На базе локомотивного эксплуатационного депо Чусовское Свердловской железной дороги планируется создать современный комплекс по ремонту маневровых тепловозов. На эти цели с 2019 по 2021 гг. планируется направить свыше 140 млн рублей.