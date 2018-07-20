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Никол Пашинян готов встретиться с Ильхамом Алиевым, но на своих «условиях»
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Никол Пашинян готов встретиться с Ильхамом Алиевым, но на своих «условиях» 

Sputnik Азербайджан 38 минут назад
Фото: Sputnik Азербайджан
БАКУ, 20 июл — Sputnik. Премьер-министр Армении готов провести встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, об этом глава армянского правительства сказал на пресс-конференции в пятницу, сообщает Sputnik Армения.
"Мы готовы вести переговоры. Я готов к переговорам с президентом Азербайджана", — сказал Пашинян.
По его мнению, им есть о чем поговорить, встречи и переговоры будут полезны, но без атмосферы доверия конфликт решить невозможно. Армения готова приложить усилия для этого.
Он отметил, что недавно встречался с первым президентом Армении Левоном Тер-Петросяном по инициативе последнего. Конфликт в Карабахе был основной темой беседы. Тер-Петросян, как рассказал премьер, хотел сообщить ему определенную информацию, которая, по мнению первого президента Армении, могла быть Пашиняну недоступна. Однако, всеми переданными ему данными, по словам премьера, он уже владел.
Глава армянского правительства также отметил, что методологической ошибкой является вопрос об уступках, адресованный армянской стороне, с формулировкой «территории взамен статуса».
По мнению Пашиняна, этот вопрос, в первую очередь, нужно направить руководству Азербайджана. Зачем говорить о готовности Армении идти на уступки, если этот вопрос в Азербайджане не обсуждается вообще, заявил Пашинян.
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